Видео ⟩ Галкин обнаружил в Бельгии рыбу с человеческим лицом

"В саду отеля увидел рыбу с человеческим лицом", - написал Максим Галкин в Instagram.

Напомним, что в РФ артист признан "иноагентом". Подписчики тут же пошутили, что узнали в рыбе Владимира Путина. По их мнению, это президент РФ следит за Галкиным даже в Евросоюзе.

В прошлом году Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ "иноагентом", переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в "иноагенты" (этого сделано не было).

Максим Галкин Фото: Пресс-фото

Певица Алла Пугачева ненадолго посетила Москву, чтобы 6 мая побывать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. После этого в соцсетях стало популярным видео, на котором ей целует руку пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. На похоронах присутствовали многие известные люди, в том числе певцы Олег Газманов и Стас Михайлов, телеведущий Леонид Якубович, стилист Сергей Зверев и другие.

Организаторы концертов Максима Галкина в Латвии сообщают о распроданных залах и дополнительных выступлениях артиста этим летом. Полностью распродан концерт Максима Галкина в Резекне, остались считаные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.

Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.

Известно, что на своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.

Галерея: Гости на концерте Максима Галкина