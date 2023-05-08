Почти три промилле - новая информация о трагической аварии в Каунасе

Авария произошла 18 февраля, в 22:35 на 99-м километре автодороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда машина марки Mercedes-Benz", которую вел 42-летний Рауба, неслась по полосе противоположного движения и вызвала фронтальное столкновение с BMW и Škoda. Погибли два человека: водители Mercedes и BMW, а два пассажиры Škoda были госпитализированы.

На досудебной стадии расследования выяснилось, что в крови Раубы было 2,82 промилле. Также выяснилось, что Рауба ехал с большой скоростью - примерно 140-150 км/ч. Свидетели происшествия отметили, что несколько раз сигнализировали руководителю Mercedes об опасности.

Бизнесмен уже несколько раз был наказан за езду в алкогольном опьянении. Кроме того, в роковой поездке у него не было водительских удостоверений.

Был сделан вывод, что Рауба осознавал опасность своих действий, но создал возможность столкнуться с другими транспортными средствами. Поскольку сам виновник аварии погиб на месте происшествия, было принято решение прекратить досудебное расследование.

Видео: сюжет портала 15min