Почти три промилле - новая информация о трагической аварии в Каунасе

В феврале этого года Литву потрясла трагическая авария, в которой погибли два человека. Литовский бизнесмен Томас Рауба на большой скорости несся по противоположной полосе движения и столкнулся с двумя автомобилями. Литовская полиция закончила расследование дела и обнаружила новые детали случившегося, сообщает портал 15min.
Авария произошла 18 февраля, в 22:35 на 99-м километре автодороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда машина марки Mercedes-Benz", которую вел 42-летний Рауба, неслась по полосе противоположного движения и вызвала фронтальное столкновение с BMW и Škoda. Погибли два человека: водители Mercedes и BMW, а два пассажиры Škoda были госпитализированы.
На досудебной стадии расследования выяснилось, что в крови Раубы было 2,82 промилле. Также выяснилось, что Рауба ехал с большой скоростью - примерно 140-150 км/ч. Свидетели происшествия отметили, что несколько раз сигнализировали руководителю Mercedes об опасности.
Бизнесмен уже несколько раз был наказан за езду в алкогольном опьянении. Кроме того, в роковой поездке у него не было водительских удостоверений.
Был сделан вывод, что Рауба осознавал опасность своих действий, но создал возможность столкнуться с другими транспортными средствами. Поскольку сам виновник аварии погиб на месте происшествия, было принято решение прекратить досудебное расследование.
Видео: сюжет портала 15min
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