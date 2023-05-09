Флаги РФ у советского мемориала в Тиргартене 9 мая запрещены

Das Oberverwaltungsgericht erachtete unsere Beschwerde als begründet.

Das Zeigen russischer Fahnen und Flaggen, die der UdSSR sowie Sankt-Georgs-Band & -fahne bleibt an den benannten Ehrenmalen verboten.#b0805#b0905 https://t.co/tZECPAZ9KI — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 8, 2023

Административный суд Берлина разрешил флаги РФ

Апелляция на запрет полицией российских флагов в день 9 мая была подана немецким юристом Маркусом Байзихтом (Marcus Beisicht) в сотрудничестве с пророссийской активисткой Еленой Колбасниковой. Байзихт - один из бывших лидеров праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Конституционного суда Германии были признаны антиконституционными. Колбасникова - организатор автопробегов в поддержку РФ в Германии, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.

Административный суд Берлина, рассмотрев жалобу, разрешил демонстрацию 9 мая российских флагов у советского мемориала в Тиргартене. После этого полиция Берлина подала апелляцию на решение в высший административный суд Берлина и Бранденбурга.

Запрет на демонстрацию украинских флагов и символики отменен

Ранее берлинский суд отменил запрет и на демонстрацию украинских флагов и символики. Организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ, обжаловала запрет на показ украинских флагов у советских мемориалов в День Победы.

Адвокат Vitsche Патрик Хайнеман (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию проукраинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - подчеркнул он.

Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечающуюся в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы.

Любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться, предупредили в полиции. Обстановка не должна выходить за пределы демократической дискуссии и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в правоохранительных органах.