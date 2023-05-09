Видео ⟩ В Плявниеках мужчина подрезал мотоциклиста и уехал с места происшествия

Водитель мотоцикла Suzuki доставлен в больницу для углубленного обследования после падения на улице Андрея Сахарова. Мотоциклист говорит, что перед ним со стоянки неожиданно выехала машина, из-за чего он не справился с управлением.

"Дедушка на Volkswagen повернул, не знаю - не смотрел, не заметил. Я пытался объехать. Он остановился, включил аварийный сигнал, а потом просто уехал. Люди зафиксировали номер машины", - рассказал водитель мотоцикла.

Произошедшее также заметили двое прохожих на улице, которые согласились написать объяснение увиденного. Дальнейший разбор аварии в руках правоохранителей.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

В понедельник в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек. Пятеро пострадавших были водителями электросамокатов.

За превышение разрешенной скорости движения составлен 171 протокол об административном правонарушении. Задержаны двое пьяных водителей.