Русскоязычные более разочарованы латвийской политикой, чем латыши

Так, русскоязычные жители более разочарованы латвийской политикой, чем латыши, и гораздо осторожнее оценивают свободу слова в политических вопросах. С другой стороны, этническую напряженность после начала войны в Украине ощущают не только русскоязычные, но и латыши - в Резекне и особенно в Даугавпилсе.

Таковы выводы исследования центра общественной политики Providus "Гражданская апатия русскоязычного населения Латвии - миф или реальность?". Если в Евросоюзе 60% граждан считают, что их голос важен на государственном уровне, то в Латвии - 42%. Этот показатель достигал самого низкого уровня дважды за двадцать лет - в 2008 году и в эпоху ковида, а сейчас наблюдается рост.

Более половины тех, кто имеет высшее образование, высокий доход и говорит в семье по-латышски, выше оценивают свои возможности влиять на процессы в стране, тогда как среди людей с низким доходом и основным образованием с этим согласна лишь треть.

То же касается и русскоязычных - 31% согласен с тем, что их голос важен для государства. Больших различий в участии в выборах в Сейм также нет - на них не пошли 12% латышей и 18% нелатышей. Большие "ножницы" можно увидеть в вопросе "Разочарованы ли вы в латвийской политике?". Утвердительный ответ дали 47% латышей и 77% русскоязычных.

Аналогичная корреляция наблюдается и в показателях возможности свободно и без страха выражать свои политические взгляды: если 61% латышей считают, что в стране есть свобода слова, то среди русскоязычных так считают только 23%.