Глава полиции: в Риге нет организованных подростковых банд

По его словам, Госполиция следит за тем, что происходит в киберпространстве, и зафиксировала слухи об организации в микрорайонах молодежных групп, чтобы драться с молодежью из других микрорайонов. По словам начальника полиции, в настоящее время полиция не видит в Риге целенаправленно организованных молодежных банд, а скорее полуанонимные провокации в социальных сетях.

Рукс также подчеркнул, что предположения о том, что драка в Иманте и последующие конфликты были вызваны этническими различиями, не соответствуют действительности.

Начальник полиции напомнил, что в связи с событиями в Иманте возбуждено два уголовных дела - оба за хулиганство. Первый из них касается избиения молодого человека, второй - инициативы подростков собраться в микрорайоне Иманта, чтобы отреагировать на избиение сверстника, произошедшие 5 мая.

Госполиция работает с семьями подозреваемых, и "ответственность будет", добавил Рукс.