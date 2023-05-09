В этом году в Ночи музеев примут участие более 240 музеев и учреждений, заявил сегодня на пресс-конференции министр культуры Наурис Пунтулис.
Он напомнил, что Ночь музеев ежегодно знаменует собой начало лета. Разнообразным выбором вечерних культурных мероприятий пользуются около четверти миллиона жителей по всей стране. Пунтулис добавил, что число посетителей Ночи музеев с каждым годом увеличивается.
Латвийские музеи и другие организации в субботу, 13 мая, будут принимать посетителей бесплатно.
"Хочу подчеркнуть две вещи. Мероприятия будут проходить очно. Мы хорошо помним, что когда-то жили во времена пандемии и очные мероприятия были весьма ограничены. Также напоминаю, что мероприятия Ночи музеев бесплатные", - сказал Пунтулис.
В этом году тема Ночи музеев - созидание, что подразумевает творчество, обновление, улучшение жизни, преобразование вещей, умение и освоение.
Наиболее активно участвовать в Ночи музеев будут музеи Видземе, Курземе, Риги и Рижского региона.
Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, в Ночь музеев в Риге и Рижском регионе будут участвовать 57 локаций, в регионах - 187.
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