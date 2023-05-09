Отменено требование об использовании масок для лица в медучреждениях

Требование об использовании масок было введено в период пандемии Covid-19, но сейчас эпидемиологическая ситуация и в Латвии, и в мире в целом улучшилась, поэтому правительство постановило, что от данного требования можно отказаться.

В последнее время больше не наблюдается вспышек Covid-19 с большим числом зараженных, кроме того, в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме, меньше пациентов с основным диагнозом Covid-19 нуждается в госпитализации.

Министерств здравоохранения считает, что Covid-19 больше не представляет столь высокого риска для системы здравоохранения, как раньше, и в настоящее время Covid-19 приравнивается к другим циркулирующими респираторными инфекциям, таким как сезонный грипп. Поэтому меры эпидемиологической безопасности в связи с Covid-19 должны быть приравнены к другим мерам по ограничению респираторных инфекций, включая правила по использованию масок.