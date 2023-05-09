Отменено требование об использовании масок для лица в медучреждениях

Правительство постановило отменить требование об обязательном использовании масок в медицинских учреждениях и заведениях длительного социального ухода.
Требование об использовании масок было введено в период пандемии Covid-19, но сейчас эпидемиологическая ситуация и в Латвии, и в мире в целом улучшилась, поэтому правительство постановило, что от данного требования можно отказаться.
В последнее время больше не наблюдается вспышек Covid-19 с большим числом зараженных, кроме того, в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме, меньше пациентов с основным диагнозом Covid-19 нуждается в госпитализации.
Министерств здравоохранения считает, что Covid-19 больше не представляет столь высокого риска для системы здравоохранения, как раньше, и в настоящее время Covid-19 приравнивается к другим циркулирующими респираторными инфекциям, таким как сезонный грипп. Поэтому меры эпидемиологической безопасности в связи с Covid-19 должны быть приравнены к другим мерам по ограничению респираторных инфекций, включая правила по использованию масок.
В то же время медицинским учреждениям и центрам социального ухода дано право самим устанавливать необходимость использования масок сотрудниками, пациентами и посетителями на основании оценки рисков в соответствии с региональной эпидемиологической обстановкой. Такие ситуации могут быть, например, в случае вспышек в конкретном учреждении.
В настоящее время за счет средств государственного бюджета с помощью тестов на антиген Covid-19 могут быть протестированы работники с признаками инфекции верхних дыхательных путей, а тестирование клиентов может проводиться с помощью скрининговых тестов на Covid-19. Поправки предусматривают, что данные нормы применяются до 30 июня 2023 года. Вышеупомянутые нормы планируется сохранить в течение переходного периода, так как в государственных центрах социального ухода все еще остаются запасы тестов на антиген Covid-19 для сотрудников, а также скрининговые тесты Covid-19 для клиентов.
В случаях, когда у работника отрицательный результат теста на Covid-19, но есть признаки инфекции верхних дыхательных путей, работник не может выходить на работу, так как это может привести к распространению респираторных вирусов в учреждении.
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