Видео ⟩ Ошибка водителя привела к серьезной аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу, 5 мая, примерно в 8:10, а спасательные службы прибыли на место аварии уже в 8:20. Изначально сообщалось о столкновении Volkswagen и Subaru, но позже информация была дополнена - в аварии пострадали три автомобиля.

На видеозаписи очевидца видно, что он начинает движение, когда загорается зеленый сигнал светофора. Через несколько секунд другая машина врезается в бок автомобиля, едущего по соседней полосе на высокой скорости. Сразу после аварии из обоих автомобилей повалил дым.

По информации, предоставленной полицией, автомобиль Subaru пересекал перекресток в момент, когда на светофоре горел красный свет. На место аварии были вызваны как медики, так и пожарные. В аварии пострадал один человек.

В настоящее время правоохранители выясняют причину, по которой водитель Subaru пересек перекресток на красный сигнал светофора. Сам водитель утверждал, что его машина вышла из-под контроля.