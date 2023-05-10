Видео ⟩ Жители Екабпилса недовольны появлением электросамокатов в городе

Жители и специалисты по дорожному движению уже указывали на отсутствие инфраструктуры для безопасного движения электросамокатов. Еще одна проблема, это отсутствие упорядоченной нормативно-правовой базы для этих транспортных средств.

Опрошенные жители Екабпилса спрашивают, будут ли и каким-то образом электросамокаты включены в городское движение. Жители ожидают, что по проезжей части будет ездить только редкий водитель электросамоката, потому что там он будет чувствовать угрозу от машин.

Скорее всего электросамокаты будут двигаться по тротуарам, из-за чего пешеходы могут подвергаться опасности. Для этих транспортных средств безопаснее всего было бы передвигаться по велосипедным дорожкам, но их в Екабпилсе не так много, как в других городах.

Беспокойство жителей понимает и исполнительный директор Екабпилсской краевой думы Улдис Скрейверс. Но он заявил, что местное самоуправление не может запретить подобный легальный бизнес в городе.

Bolt пообещал местным властям, что два раза в день они будут собирать и аккуратно расставлять самокаты, оставленные на улицах. Также муниципальная полиция будет следить за водителями электросамокатов и реагировать на вызовы, заверили жителей.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)