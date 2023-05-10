Оператор агентства AFP погиб под Бахмутом

Оператор AFP Арман Сольдин, освещавший бои под Бахмутом, погиб в результате удара ракетой "Град" в районе города Часов Яр, сообщают его коллеги.
Оператор французского информагентства AFP Арман Сольдин во вторник, 9 мая, погиб на востоке Украины, выполняя свою работу. Об этом сообщило агентство в Twitter, указав, что известие о гибели сотрудника потрясло его. "В мыслях мы с его семьей и близкими людьми", - говорится в твите.
We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023
All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry
По словам коллег Сольдина, ставших очевидцами трагедии, журналист погиб 9 мая, около 16:30 по местному времени в результате удара ракеты "Град" под городом Часов Яр вблизи Бахмута. "Его гибель - это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми сталкиваются журналисты каждый день, освещая войну в Украине", - указал председатель и главный исполнительный директор агентства AFP Фабрис Фрис, комментируя произошедшее.
"В Украине убит журналист Agence France-Presse, один из наших соотечественников Арман Сольдин. С первых часов конфликта он мужественно находился на передовой, чтобы установить факты. Чтобы информировать нас. Мы разделяем боль его близких и всех его коллег", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023
Официальный Киев в ночь на 10 мая также выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.
Работа оператора AFP Армана Сольдина в Украине
Как пишет французская медиакомпания RFI на своем сайте, 32-летний уроженец Сараева (Босния и Герцеговина) Арман Сольдин ранее работал в Лондоне. В Украине он находился с 2022 года. Он входил в состав группы репортеров AFP, освещавшей первые дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
Отмечается, что в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области Сольдин был вместе с четырьмя коллегами. Ни один из них не пострадал.
За неделю до гибели, 1 мая, Сольдин сделал следующую запись в своем микроблоге в Twitter: Вчерашнее попадание под "ливень" из ракет "Град" с группой копателей окопов - это, наверное, одно из самых страшных событий, которые я пережил за время нахождения в Украине, когда ракеты взрывались менее чем в 50 метрах от меня. Чистый ужас".
Being caught under a rain of Grad yesterday with a bunch of trench-diggers is probably one of the worst things that I've experienced since being in #Ukraine, with rockets exploding less than 50 metres away. Pure terror. Sound on #afp #ukraine #bakhmut #Donetsk pic.twitter.com/aiyBHgYXAm— Arman Soldin (@ArmanSoldin) May 1, 2023
По подсчетам AFP, Арман Сольдин стал одиннадцатым представителем СМИ и третьим по счету французским журналистом, погибшим в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину.