Оператор агентства AFP погиб под Бахмутом

Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

Официальный Киев в ночь на 10 мая также выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.

Работа оператора AFP Армана Сольдина в Украине

Как пишет французская медиакомпания RFI на своем сайте, 32-летний уроженец Сараева (Босния и Герцеговина) Арман Сольдин ранее работал в Лондоне. В Украине он находился с 2022 года. Он входил в состав группы репортеров AFP, освещавшей первые дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Отмечается, что в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области Сольдин был вместе с четырьмя коллегами. Ни один из них не пострадал.

За неделю до гибели, 1 мая, Сольдин сделал следующую запись в своем микроблоге в Twitter: Вчерашнее попадание под "ливень" из ракет "Град" с группой копателей окопов - это, наверное, одно из самых страшных событий, которые я пережил за время нахождения в Украине, когда ракеты взрывались менее чем в 50 метрах от меня. Чистый ужас".

Being caught under a rain of Grad yesterday with a bunch of trench-diggers is probably one of the worst things that I've experienced since being in #Ukraine, with rockets exploding less than 50 metres away. Pure terror. Sound on #afp #ukraine #bakhmut #Donetsk pic.twitter.com/aiyBHgYXAm — Arman Soldin (@ArmanSoldin) May 1, 2023