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Школьники уже могут подавать заявки на работу летом

rus.tvnet.lv/LETA
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Школьники за работой
Школьники за работой Фото: Shutterstock

С сегодняшнего дня, 10 мая, школьники могут подавать заявки на работу во время летних каникул, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (NVA).

Рабочие места для школьников в этом году предлагают более 600 работодателей.

NVA организует летнее трудоустройство для школьников в сотрудничестве с работодателями с 1 июня по 31 августа.

Устроиться на работу на софинансируемые государством места смогут школьники в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях.

В этом году дети проживающих в Латвии граждан Украины также вновь смогут воспользоваться возможностями трудоустройства во время летних каникул.

Подать заявку на участие в программе школьники могут в электронном виде, заполнив форму заявки на сайте NVA.

В этом году финансирование на реализацию программы составляет 3,54 млн евро, что достаточно для трудоустройства 10 302 учащихся.

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