Фото ⟩ Яркие фанаты съехались на первый полуфинал "Евровидения"

Как и всегда, на конкурс прибыла пестрая публика. В основном, конечно, британцы, но были видны и флаги других стран. Папарацци заметили на подходе к концертной площадке Liverpool Arena персонажа, похожего на Верку Сердючку. Он был с бородой, но в наряде артистки, в котором та выступала на "Евровидении" в 2007 году. Неужели это Верка Сердючка за время болезни так изменилась? Или это ее двойник? Мировые СМИ сообщили, что артистка должна быть в этом году на "Евровидении" в Ливерпуле, поэтому все возможно, пишет эстонский журналист Эдгар Гергель.