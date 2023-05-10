Фото ⟩ Яркие фанаты съехались на первый полуфинал "Евровидения"

9 мая в Ливерпуле (Великобритания) стартовал первый полуфинал "Евровидения-2023", в котором приняли участие самые сильные артисты этого года из Швеции и Финляндии. За победу боролись представители 15 стран. К сожалению, Латвии уже шестой раз подряд не удалось пройти в финал.
Как и всегда, на конкурс прибыла пестрая публика. В основном, конечно, британцы, но были видны и флаги других стран. Папарацци заметили на подходе к концертной площадке Liverpool Arena персонажа, похожего на Верку Сердючку. Он был с бородой, но в наряде артистки, в котором та выступала на "Евровидении" в 2007 году. Неужели это Верка Сердючка за время болезни так изменилась? Или это ее двойник? Мировые СМИ сообщили, что артистка должна быть в этом году на "Евровидении" в Ливерпуле, поэтому все возможно, пишет эстонский журналист Эдгар Гергель.
9 мая в финал прошли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
Напомним, коллектив из Латвии Sudden Lights с песней Aijā не прошел в финал конкурса.
Кстати, букмекеры не давали положительных прогнозов на выход Латвии в финал. В Сети композицию группы и вовсе назвали "неформатом".
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"
Второй полуфинал пройдет 11 мая, где выступят еще 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.
В гранд-финале, который состоится 13 мая, примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.
"Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену ранее открыли король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
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