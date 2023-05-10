Турция массово отказывает россиянам в ВНЖ

Граждане России столкнулись с проблемами при попытке получить или продлить туристический вид на жительство в Турции.

Трудности зафиксированы во всех крупных городах, где проживают выходцы из России - Стамбуле, Анталье, Кемере, Бодруме, Мармарисе и других. В некоторых регионах доля отказов в выдаче вида на жительство приближается к 90%.

Визовый консультант из Турции признал, что эта проблема массовая, поэтому многие граждане России сейчас стремятся оформить не туристический вид на жительство, а другие его формы, например, покупая недвижимость.

Продление вида на жительство становится все более сложным и в туристических городах Турции. Теперь местные власти требуют значительно больше документов, включая ежемесячные выписки из турецких банков.

Для семьи из трех человек необходимая сумма обычно составляет около 2000 долларов ежемесячно.

Туристический вид на жительство был очень популярен среди граждан России и позволял находиться в Турции до одного года. Раньше для его получения требовалась только аренда недвижимости и местная страховка.

В прошлом году граждане России стали основными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заполнив четверть этого рынка.

Они приобрели более 16 000 объектов недвижимости в Турции, что в три раза больше, чем в предыдущем году.

Количество видов на жительство, выданных гражданам России, составило 153 тысячи, что является рекордом среди всех иностранных граждан в Турции, сообщает The Moscow Times.