Двое полицейских обвиняются в избиении задержанного

В ходе досудебного расследования прокуратурой получены доказательства того, что сотрудники муниципальной полиции, в обязанности которых входило обеспечение общественной безопасности и порядка, после задержания частного лица и помещения его в отсек для задержанных в служебном автомобиле

применяли насилие и неоднократное умышленное нанесение ударов по телу человека ногами и руками без законных оснований. Это привело к телесным повреждениям средней тяжести.

В связи с инцидентом указанные сотрудники муниципальной полиции Даугавпилса были освобождены от работы.

В этом году IDB возбудил 20 уголовных производств и в общей сложности провел досудебные расследования по 87 уголовным производствам.