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Двое полицейских обвиняются в избиении задержанного

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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото.
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) призвало прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении двух сотрудников муниципальной полиции за превышение должностных полномочий и применение насилия, сообщает IDB.

В ходе досудебного расследования прокуратурой получены доказательства того, что сотрудники муниципальной полиции, в обязанности которых входило обеспечение общественной безопасности и порядка, после задержания частного лица и помещения его в отсек для задержанных в служебном автомобиле

применяли насилие и неоднократное умышленное нанесение ударов по телу человека ногами и руками без законных оснований. Это привело к телесным повреждениям средней тяжести.

В связи с инцидентом указанные сотрудники муниципальной полиции Даугавпилса были освобождены от работы.

В этом году IDB возбудил 20 уголовных производств и в общей сложности провел досудебные расследования по 87 уголовным производствам.

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