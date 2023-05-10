Эрос Рамазотти целовал зрительниц и хулиганил на своем концерте в Таллинне

Концерт шел два часа. Уже с первых композиций Рамазотти покорил эстонских слушателей своим голосом и энергетикой, а также непринужденным и простым поведением на сцене, спускаясь в зал, исполнитель никому не отказывал в просьбе сделать селфи на телефон.

Дальше итальянский артист совсем разошелся: танцевал, обнимая своих поклонниц за талию, целовал их в щеки, делал из их волос себе усы.

Пробегая мимо одного из зрителей, взял из его рук стакан и хлебнул из него холодного пива. Нескольким мальчишкам из зала поп-звезда подарил медиаторы, а еще одного парнишку крепко обнял и по-отцовски потрепал за волосы.

Публика визжала от восторга, каждый хотел дотянуться до звезды.

Концертное шоу, представленное в Таллинне, включено в мировое турне Эроса Рамазотти Batotto Infinito, в рамках которого итальянский певец исполняет как свои хиты, так и новые композиции.

"Tere, Tallinn!" – поприветствовал Рамазотти своих зрителей на эстонском языке, вызвав бурные аплодисменты, а после исполнения каждой песни также благодарил по-эстонски.