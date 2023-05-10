"Малый подлый психопат": публика обсуждает песню хорватов на "Евровидении"

"Зеркало" отмечает, что часть публики увидела в выступлении пародию на Александра Лукашенко - из-за наклеенных усов солиста. Другие же решили, что группа пародирует Владимира Путина, так как на сцену участники Let 3 выносили муляжи ядерных боеголовок. Правы оказались вторые - сама группа отметила, что песня антивоенная и касается всех войн, однако в этой композиции речь идет о Путине.