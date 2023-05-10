"Малый подлый психопат": публика обсуждает песню хорватов на "Евровидении"

Вчера вечером, 9 мая в Ливерпуле прошел первый полуфинал "Евровидения-2023". По итогам голосования зрителей в финал вышли десять стран из 15. В свою очередь, зрителей заинтересовала одна определенная песня - участников из Хорватии.
Что случилось?
Особый интерес зрителей вызвала группа Let 3 (Хорватия), исполнившая песню Mama ŠČ!. В композиции звучат такие слова:
"Мама купила трактор, мама полюбила дебила" и "Этот маленький психопат. Подлый маленький психопат. Крокодиловый психопат. Мама, я иду воевать".
"Зеркало" отмечает, что часть публики увидела в выступлении пародию на Александра Лукашенко - из-за наклеенных усов солиста. Другие же решили, что группа пародирует Владимира Путина, так как на сцену участники Let 3 выносили муляжи ядерных боеголовок. Правы оказались вторые - сама группа отметила, что песня антивоенная и касается всех войн, однако в этой композиции речь идет о Путине.
Выступление Хорватии
Теперь в Twitter делятся впечатлениями о песне...
Реакции в Twitter
"Подлый мелкий психопат"— Друг человека (@boris0630) May 10, 2023
Хорватская группа на Евровидении как думаете о ком?
Я уже напеваю все утро... pic.twitter.com/8Q2kaSMgTg
Подлый психопат— забыт и ничто (@sovest_natzii) May 10, 2023
Мальчик молодой
Малый подлый психопат— Астохин Дмитрий (@UyI7rtE3EMHTf1n) May 10, 2023
Нам устроил дед-парад.
> малый подлый психопат, крокодильский психопат— квиртуанетта #IStandWithUkraine #IStandWithArmenia (@jeanbalder) May 9, 2023
> кто бы это мог быть, no idea..
Это так плохо, что все равно плохо. Но перламутровые тени солиста и "мерзкий подлый психопат" в адрес чувака с бомбами - это ключик в карму https://t.co/tRc1MPUprE— Кошачья алия 💙💛 (@SherylKamelot) May 9, 2023
словосочетание "крокодильский психопат" вызывает конкретную ассоциацию ^-^— Alexander Tolmachev (@mortimerX) May 9, 2023
07. Хорватия— Старая перечница 🇽🇰 🇺🇦 🇦🇲 🇬🇪 (@WhiteApfel) May 10, 2023
Треш-выступление. Но оригинально, стёбно. Мужики в платьях - точно в финал. Они ещё и в трусах потом плясали.
Абсурд? Абсурд. Но очень запоминается!
Я проснулась в голове МАМА КУПИЛА ТРАТКОРА ШЧЕ— 💛хастур ла виста💙 (@Tigermarimo) May 10, 2023
Хорватия победила
Ранее RUS TVNET сообщал, что, по словам организаторов, конкурс в Ливерпуле призван продемонстрировать всему миру поддержку Украины. О том, какие страны также поднимают в своих произведениях тему войны, мы писали тут:
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