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"Малый подлый психопат": публика обсуждает песню хорватов на "Евровидении"

rus.tvnet.lv
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Let 3 (Хорватия) на "Евровидении-2023"
Let 3 (Хорватия) на "Евровидении-2023" Фото: Scanpix/EPA

Вчера вечером, 9 мая в Ливерпуле прошел первый полуфинал "Евровидения-2023". По итогам голосования зрителей в финал вышли десять стран из 15. В свою очередь, зрителей заинтересовала одна определенная песня - участников из Хорватии. 

Что случилось? 

Особый интерес зрителей вызвала группа Let 3 (Хорватия), исполнившая песню Mama ŠČ!. В композиции звучат такие слова:

"Мама купила трактор, мама полюбила дебила" и "Этот маленький психопат. Подлый маленький психопат. Крокодиловый психопат. Мама, я иду воевать".

"Зеркало" отмечает, что часть публики увидела в выступлении пародию на Александра Лукашенко - из-за наклеенных усов солиста. Другие же решили, что группа пародирует Владимира Путина, так как на сцену участники Let 3 выносили муляжи ядерных боеголовок. Правы оказались вторые - сама группа отметила, что песня антивоенная и касается всех войн, однако в этой композиции речь идет о Путине.

Выступление Хорватии

Теперь в Twitter делятся впечатлениями о песне...

Реакции в Twitter  

Ранее RUS TVNET сообщал, что, по словам организаторов, конкурс в Ливерпуле призван продемонстрировать всему миру поддержку Украины. О том, какие страны также поднимают в своих произведениях тему войны, мы писали тут:

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