Поднимается ли на "Евровидении-2023" тема войны?

По словам организаторов, конкурс в Ливерпуле призван продемонстрировать всему миру поддержку Украины. В этом году финал "Евровидения" состоится 13 мая, первый и второй полуфиналы - 9 и 11 мая. Латвия стартует в первом полуфинале.
7 мая состоялось грандиозное открытие конкурса. В этом году "Евровидение" проходит в Ливерпуле, но от имени Украины, которая победила в прошлом году. Поэтому в сердце эмблемы "Евровидения" - украинский флаг. Одна из ведущих конкурса - солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, а репортер во время прямых эфиров полуфиналов и финала - украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.
Кстати, на сцене "Евровидения" выступят украинские артисты - Kalush Orchestra, Джамала, Верка Сердючка, Go_A, Тину Кароль и другие.
В песнях участников отражена и тема войны.
К примеру, композиция My sister's сrown от коллектива Vesna из Чехии. Ее припев на украинском языке.
Видео: Vesna - My sister's сrown
У украинского дуэта Tvorchi есть строки: "Невзирая на боль, я продолжаю свой бой". Один из участников дуэта, Андрей Гуцуляк, не раз говорил, что конкурсная песня Heart of steel была написана в 2022 году под впечатлением от обороны "Азовстали" в Мариуполе.
Видео: Tvorchi - Heart of steel
Здесь нельзя не вспомнить представителей Хорватии Let 3. В ней много отсылок к правящим в Беларуси и России политикам.
В представленной Ремо Форрером песне Watergun можно услышать: "Я не хочу быть солдатом, я не хочу играть с настоящей кровью".
Видео: Ремо Форрер - Watergun
Любопытный момент, шведскую певицу Loreen обвинили в плагиате украинской певицы Мики Ньютон, а кто-то в Сети и вовсе решил, что звезда так хотела поддержать Украину, что вдохновилась ее композицией 16-летней давности.
Видео: Loreen - Tattoo
Сама Мика Ньютон никакой схожести не нашла: "Ребята! Я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на Евровидении. Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга".
Видео: Мика Ньютон - "В плену"
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