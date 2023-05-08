Поднимается ли на "Евровидении-2023" тема войны?

Сама Мика Ньютон никакой схожести не нашла: "Ребята! Я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на Евровидении. Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга".