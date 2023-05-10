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В Японии откроют первый офис связи НАТО в Азии

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Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: AFP/Scanpix

Япония ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО, который станет первым в Азии, заявил в среду, 10 мая, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Министр особо указал, что вторжение России в Украину имело последствия далеко за пределами Европы и заставило Японию переосмыслить региональную безопасность.

"Мы уже ведем переговоры, но никаких деталей (пока) не определено. Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир стал более нестабильным", - сказал Есимаса Хаяси в интервью CNN.

Он указал, что происходящее в Восточной Европе напрямую влияет на ситуацию в Тихоокеанском регионе, и поэтому сотрудничество между Японией и НАТО приобретает все большее значение.

Он добавил, что Япония не является членом НАТО, но этот шаг является сигналом того, что партнеры блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе сотрудничают с НАТО.

Открытие офиса связи НАТО в Японии, вероятно, вызовет критику со стороны китайского правительства, которое ранее предостерегало от такого шага.

Аналогичные офисы связи НАТО есть и в других странах, включая Украину и Вену.

 

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