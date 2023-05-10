Фото ⟩ Полицейская собака Марко нашла похищенное и воров

В субботу, 6 мая, полиция получила информацию о том, что в Вайнеде был взломан сарай, откуда были украдены два мопеда и велосипеды. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинолог с собакой.

Служебная собака Марко взяла след и привела сотрудников полиции к велосипеду, который находился возле жилого дома. Второй украденный велосипед был найден чуть дальше у частного дома, а примерно через два километра Марко привел полицейских во двор дома, где находились украденные мопеды и преступники.

Фото: Valsts policija

Двое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, задержаны, против них возбуждено уголовное дело по факту кражи, если она совершена с проникновением в помещение.

Согласно Уголовному закону такое уголовное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом с конфискацией имущества или без такового.

Оба задержанных, которые ранее не попадали в поле зрения полиции за аналогичные правонарушения, признали свою вину. Все похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.