Разработаны критерии для количества учеников в классах

Рабочая группа под руководством Министерства образования и науки (IZM) разработала количественные критерии, учитывающие плотность населения в самоуправлениях, которые будут обнародованы в конце мая, а политические консультации и обсуждение проекта начнутся уже на следующей неделе, сообщает Diena.

"Мы не изобретали велосипед, а изучили опыт других стран ОЭСР, которые уже прошли этот путь. Мы планируем установить количество учащихся в четырех группах: 1-3-х, 4-6-х, 7-9-х и 10-12-х классах. Количественные критерии будут разделены на несколько категорий и будут зависеть от плотности населения в самоуправлениях - от крупных городов до приграничных регионов", - рассказала старший эксперт департамента образования IZM и руководитель рабочей группы Рамона Уртане.

Во время разработки критериев рассматривалась идея создания отдельных школ для 1-6-х и 7-12-х классов, но ее сложно реализовать, поскольку некоторые самоуправления, например Огре, организуют свою школьную сеть путем создания основных школ, расширяя начальные школы до уровня основных и гимназий.

Новый подход позволит решить ряд проблем - например, расширить понятие приграничных регионов, включая в них не только внешнюю границу ЕС, но и малонаселенные края, такие как Вентспилс, Валка и Алуксне.