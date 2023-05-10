В первом туре выборов президента СЗК не будет выдвигать своего кандидата

В среду "Объединенный список" заявил на пост президента кандидатуру основателя объединения Улдиса Пиленса. В свою очередь, "Прогрессивные" планируют объявить своего кандидата завтра, 11 мая.

Валайнис отметил, что в этой ситуации мнение СЗК будет немаловажным. Все кандидаты будут приглашены на переговоры во фракцию.

"Мы будем решительны и ответственны в разговорах о кандидате, за которого отдадим свои голоса, или наоборот - не отдадим в первом туре предпочтения ни одному кандидату ", - сказал председатель парламентской фракции СЗК.

На вопрос, может ли СЗК выдвинуть своего кандидата во втором туре выборов, политик подчеркнул, что это будет совершенно новая ситуация, которую станет возможным комментировать только после того, как выяснится, какие кандидаты будут выдвинуты в первом туре.

"Оценивая происходящее, отмечу, что атмосфера слишком эмоциональна. В такой атмосфере мы не хотим "забрасывать" своего кандидата", - сказал Валайнис.

Как сообщалось, кандидатов на пост президента можно выдвигать до 13 мая, а выборы пройдут 31 мая.