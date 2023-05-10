Улицу Тербатас будут спасать от жары вертикальными садами

Департамент городского развития планирует реализовать проект, установив на улице Тербатас покрытые различными растениями стены и крыши, а также дождевые сады, чтобы горожане могли освежиться в жаркие летние дни.

Зеленые решения планируется внедрить к 2024 году. В настоящее время в рамках проекта проводится картирование зеленой инфраструктуры с целью выявления районов столицы, которые больше всего в ней нуждаются. Также оценивается, какие решения по озеленению лучше всего подходят для адаптации города к изменениям климата.

Улица Тербатас - одна из самых загруженных транспортом и пешеходами улиц, но на ней отсутствуют деревья, зелень и другие элементы, которые позволили бы жителям города охладиться в жаркие летние дни,

а самой территории приспособиться к изменению климата, став более привлекательной для проживания, бизнеса и туризма, отметили в самоуправлении.

В жаркие летние дни в центре Риги, в том числе на улице Тербатас, температура воздуха часто бывает на десять градусов выше, чем в остальном городе, потому что центр окружен бетонными домами и практически не имеет зеленых зон. Цель проекта - протестировать инновационные решения, которые не только помогут адаптироваться к изменениям климата, но и создадут более привлекательную городскую среду.

Зеленые инфраструктурные решения пользуются популярностью во многих городах мира, особенно в Нью-Йорке, где в Бруклине находится крупнейший в мире публичный сад на крыше. Все большую популярность набирают вертикальные сады у наружных стен зданий, а дождевые сады успешно собирают и используют дождевую воду, защищая территории от затопления.

Как уточнили в Рижской думе, общая стоимость проекта составляет 532 133 евро. 60% из них финансируются из программы LIFE, 30% составляет национальное финансирование, а самоуправление покрывает 10% от стоимости проекта.