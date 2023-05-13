Что известно о Loreen, которой прогнозируют победу на "Евровидении-2023"?

Если прогнозы букмекеров оправдаются, то к своему 40-летию шведская исполнительница Loreen (Лорин) сделает себе подарок - второй раз подряд одержит победу в музыкальном конкурсе "Евровидение". Она уже побеждала в 2012 году с песней "Эйфория". Рассказываем, что о ней известно!
Настоящее имя - Лорин Зинеб Нора Талхауи.
Девушка марокканско-берберского происхождения. Потому у нее смуглая кожа и черные волосы. Родители Лорин эмигрировали в Швецию из Марокко еще до появления дочери на свет. Будущая звезда "Евровидения" родилась 16 октября 1983 года в Стокгольме. Такой любопытный факт: позже они переехали в Вестерос, прям как в сериале "Игра престолов". Там Лорин пошла в школу.
Музыкой она интересовалась с самого детства, но долгое время была не уверена в себе. Чтобы побороть собственные страхи, девочка записалась на вокал. После внезапной смерти отца ей пришлось рано повзрослеть и стать самостоятельной.
Ее громкая карьера началась в 2004 году. Тогда Лорин участвовала в вокальном конкурсе Idol. Правда, она не победила, но вошла в четверку финалистов. Это стало для певицы хорошим опытом. После 2005 года она уже понимала, что такое шоу-бизнес.
Тогда Лорин подошла к своей карьере иначе. Она выпустила свой первый сингл The Snake с группой Rob'n'Raz и стала лицом телеканала TV4. После работала и на других каналах. До 2011 года она была продюсером и ведущей на телевидении, выпускала реалити-шоу.
А дальше путь Лорин направился к "Евровидению". Сначала она решила поучаствовать в шведском национальном конкурсе Melodifestivalen, но победить ей не удалось. Правда, песня My Heart Is Refusing Me стала хитом на шведских, финских и других европейских радиостанциях.
Через год исполнительница решила еще раз попытать удачу. В этот раз она исполнила песню Euphoria, чем покорила жюри и получила путевку на "Евровидение-2012".
Во время выступления в Баку Лорин на сцене сопровождал американский танцор Осбен Джордан, который ранее работал со Snoop Dogg и Мадонной. Кроме него, с ней были три бэк-вокалистки. В итоге Лорин получила 372 балла, причем 18 оценок были по 12 баллов.
Любопытный факт: победа Лорин на тот момент стала пятой победой Швеции. Первой конкурс "Евровидение" в 1974 году выиграла группа АВВА, затем в 1984-м - поп-группа Herreys, в 1991-м - певица Карола, в 1999-м - Шарлотта Нильсен, а в 2015 году новую победу стране принес Монс Сельмерлев.
На нацотборе Лорин поразила публику песней Tattoo. Она мгновенно покорила зрителей и жюри сильным вокалом и своими магическими движениями. Неудивительно, что букмекеры прогнозируют артистке новую победу.
О том, повторится ли история в этом году, мы узнаем уже 13 мая в 22:00.
Напомним, что RUS TVNET ведет текстовую трансляцию конкурса. Присоединяйтесь!
Видео: Лорин - Tattoo
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