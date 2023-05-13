Что известно о Loreen, которой прогнозируют победу на "Евровидении-2023"?

Настоящее имя - Лорин Зинеб Нора Талхауи.

Девушка марокканско-берберского происхождения. Потому у нее смуглая кожа и черные волосы. Родители Лорин эмигрировали в Швецию из Марокко еще до появления дочери на свет. Будущая звезда "Евровидения" родилась 16 октября 1983 года в Стокгольме. Такой любопытный факт: позже они переехали в Вестерос, прям как в сериале "Игра престолов". Там Лорин пошла в школу.

Музыкой она интересовалась с самого детства, но долгое время была не уверена в себе. Чтобы побороть собственные страхи, девочка записалась на вокал. После внезапной смерти отца ей пришлось рано повзрослеть и стать самостоятельной.

Loreen Фото: EBU/SARAH LOUISE BENNETT, CORINNE CUMMING

Ее громкая карьера началась в 2004 году. Тогда Лорин участвовала в вокальном конкурсе Idol. Правда, она не победила, но вошла в четверку финалистов. Это стало для певицы хорошим опытом. После 2005 года она уже понимала, что такое шоу-бизнес.