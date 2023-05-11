В Финляндии обрушился мост: 24 человека пострадали, среди них в основном дети

При обрушении моста десятки людей упали с высоты нескольких метров. По данным полиции, это был временный фанерный мост.

Директор школы Каласатаман подтвердил, что в ЧП пострадали ученики из его школы.

Издание HUS сообщает, что 24 раненых были доставлены в разные больницы города. Опасных для жизни травм ни у кого нет.

BREAKING — Finland: 27 people, mostly school children, injured after footbridge collapse in Espoohttps://t.co/3tonpyepDH pic.twitter.com/Av31pPu0l0 — Nordic News (@Nordic_News) May 11, 2023