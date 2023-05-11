Чт, 11.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Финляндии обрушился мост: 24 человека пострадали, среди них в основном дети

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
В Финляндии обрушился мост.
В Финляндии обрушился мост. Фото: IMAGO/Jussi Nukari

Сегодня утром в финском городе Эспоо обрушился пешеходный мост: пострадали 24 человека. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на портал Yle. 

При обрушении моста десятки людей упали с высоты нескольких метров. По данным полиции, это был временный фанерный мост.

Директор школы Каласатаман подтвердил, что в ЧП пострадали ученики из его школы. 

Издание HUS сообщает, что 24 раненых были доставлены в разные больницы города. Опасных для жизни травм ни у кого нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх