В Финляндии обрушился мост: 24 человека пострадали, среди них в основном дети

Сегодня утром в финском городе Эспоо обрушился пешеходный мост: пострадали 24 человека. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на портал Yle.
При обрушении моста десятки людей упали с высоты нескольких метров. По данным полиции, это был временный фанерный мост.
Издание HUS сообщает, что 24 раненых были доставлены в разные больницы города. Опасных для жизни травм ни у кого нет.
BREAKING — Finland: 27 people, mostly school children, injured after footbridge collapse in Espoohttps://t.co/3tonpyepDH pic.twitter.com/Av31pPu0l0— Nordic News (@Nordic_News) May 11, 2023
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