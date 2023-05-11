В Краславском крае у мертвых диких птиц констатирован птичий грипп

Всего самоуправления и ответственные службы в Даугавпилсе и Краславе собрали около 1300 мертвых птиц.

PVD указывает, что в регионах, где выявлен высокопатогенный птичий грипп, проводятся усиленные проверки птицеводов.

По данным службы, каждый день поступают сообщения от жителей о найденных мертвых диких птицах, также во многих местах взяты пробы для лабораторных исследований, но ни в одном другом случае птичий грипп пока не обнаружен.

Уже сообщалось, что высокопатогенный птичий грипп H5N1 лабораторно подтвержден у больших белых цапель, погибших на прошлой неделе в районе пруда на Эспланаде в Даугавпилсе.

Об обнаружении павших диких птиц, особенно водоплавающих, жителям следует сообщать на горячую линию PVD - автоответчик 67027402 или в ближайшее отделение PVD.

Чтобы не подвергать опасности здоровье и не допускать дальнейшее распространение болезни, PVD призывает вас ни при каких обстоятельствах не трогать мертвых или больных птиц, не приносить больных птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, так как это может способствовать распространению болезни.