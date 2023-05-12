Правда ли, что морская или гималайская соль полезнее поваренной?

Однако действительно ли неочищенная соль полезнее за счёт содержания микроэлементов? Рассмотрим на примере кальция. Розовая гималайская соль содержит 1,6 мг кальция на 1 г. Суточная норма потребления для взрослого человека — 1000 мг. Получается, чтобы её получить, человеку нужно съедать примерно 625 г соли в день. ВОЗ же советует употреблять не больше 5 г — в 125 раз меньше! Как мы уже выяснили, любая соль более чем на 90% (обычно около 97%) состоит из хлорида натрия, а значит, максимум других минералов, который может содержаться в той самой рекомендованной ежедневной порции, — в общей сложности составляет 150–500 мг. Для сравнения, помимо кальция, человеку нужно в день 300–400 мг магния и 3500–4700 мг калия. При этом все эти вещества легко получить из других продуктов питания.