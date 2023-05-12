Правда ли, что морская или гималайская соль полезнее поваренной?

Существует мнение, что употреблять в пищу морскую и розовую гималайскую соль полезнее для здоровья, чем обычную. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.
На сайтах, посвящённых кулинарии, часто можно встретить информацию о том, что морская соль содержит большое количество минералов, поэтому она гораздо полезнее обычной. Пишут об этом и производители такой соли, и продавцы "здоровых" продуктов. В некоторых источниках даже есть комментарии врачей — якобы такая соль содержит необходимое нашему организму количество микроэлементов. Много пишут в интернете и о чудодейственных свойствах гималайской розовой соли. Такие статьи можно найти в изданиях о здоровом образе жизни, на сайтах, посвящённых приправам, в магазинах экопродуктов. Утверждается, что это "самая чистая соль на земле", свободная от инородных примесей, что она содержит более 80 полезных минералов и полезна для глаз, костей, соединительных тканей.
Прежде всего стоит отметить, что речь в нашем разборе пойдёт именно об употреблении соли в пищу, так как часто морская и другие виды соли используются для ингаляций, спа-процедур, в косметических средствах и для других целей.
Морская и каменная соль производятся по-разному: каменную добывают в подземных соляных шахтах и затем очищают от примесей, а морскую — выпаривают из воды. Розовую соль добывают разными способами: например, в шахтах в месторождении в пакистанском Пенджабе (это самое крупное месторождение такой соли) или из солёных озёр в Крыму. При этом подземные соляные залежи расположены в тех местах, где некогда тоже была вода, так что можно сказать, что изначально любая соль — морская.
И морская, и каменная соль более чем на 90% состоят из хлорида натрия. Привычную нам поваренную соль производят из любого типа сырья. Её главное отличие в том, что она проходит очистку от других минералов и примесей, затем её измельчают. Иногда в неё добавляют противослеживающее вещество, которое не позволяет соли сбиваться в комки (на этот счёт существуют некоторые опасения, но Европейское агентство по безопасности продуктов питания и американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сочли эти добавки достаточно безвредными при соблюдении дозировки). Также во многих странах поваренную соль искусственно обогащают йодом, что очень полезно, поскольку йододефицит может стать причиной многих проблем со здоровьем, в первую очередь с щитовидной железой. Минздрав России даже предлагал сделать йодирование соли обязательным.
Морская соль (точнее, то, что продаётся в магазине под таким названием, поскольку мы уже выяснили, что поваренная соль тоже "вышла из моря") не проходит такую тщательную очистку, поэтому, помимо хлорида натрия, в ней содержатся и другие полезные для человека минералы, например магний, кальций и калий. Эти же вещества есть и в розовой соли, а также цинк, железо и некоторые другие микроэлементы. Именно примеси и придают ей такой необычный оттенок. Некоторые продавцы и вовсе указывают, что такая соль содержит более 90 "удивительных минералов", однако среди них есть, например, полоний, радий, уран и другие радиоактивные элементы, а также токсичные в определённой концентрации мышьяк, ртуть и свинец. В морской соли из-за загрязнения Мирового океана могут содержаться тяжёлые металлы и даже микропластик.
Однако действительно ли неочищенная соль полезнее за счёт содержания микроэлементов? Рассмотрим на примере кальция. Розовая гималайская соль содержит 1,6 мг кальция на 1 г. Суточная норма потребления для взрослого человека — 1000 мг. Получается, чтобы её получить, человеку нужно съедать примерно 625 г соли в день. ВОЗ же советует употреблять не больше 5 г — в 125 раз меньше! Как мы уже выяснили, любая соль более чем на 90% (обычно около 97%) состоит из хлорида натрия, а значит, максимум других минералов, который может содержаться в той самой рекомендованной ежедневной порции, — в общей сложности составляет 150–500 мг. Для сравнения, помимо кальция, человеку нужно в день 300–400 мг магния и 3500–4700 мг калия. При этом все эти вещества легко получить из других продуктов питания.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что крошечное количество минералов, содержащихся в неочищенной морской и розовой соли, могут оказать серьёзное положительное воздействие на здоровье человека. Гарриет Холл, доктор медицинских наук из США, и вовсе называет популярность гималайской соли "победой маркетинга над наукой и здравым смыслом". При этом в розовой соли могут содержатся ядовитые и даже радиоактивные примеси, а в морской — микропластик и тяжёлые металлы. Хорошая новость в том, что они вряд ли смогут сильно навредить, поскольку их там так же мало, как и полезных веществ. Кроме того, йодированная соль — один из важных источников йода, необходимого для здоровья человека, а неочищенные кристаллы соли им не обогащают. Поэтому выбирать соль стоит исходя из вкусовых предпочтений, а не гипотетической пользы.
Скорее всего, неправда
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