Видео ⟩ LTV: в деле Daimler о взяточничестве, которое длилось 10 лет, достигнуто соглашение

Ранее в судебном заседании было получено подтверждение о том, что процесс перечисления денег на государственный счет начался. При завершении перечисления денег прокурор может заключить с обвиняемыми упомянутое соглашение. Соглашение будет действительным только в том случае, если это подтвердит суд.

Уже сообщалось, что на скамье обвиняемых в этом деле находились советник экс-мэра Риги Гундара Боярса и бывший заместитель председателя совета Rīgas satiksme Леонард Тенис, другой советник Боярса, предприниматель Арманд Зейхманис и его жена Вита Зейхмане, директор зарегистрированного в Швеции предприятия Раймонд Крастиньш, а также Агрис Корошевскис и предприниматель Сергей Замберс.

Обвинения по делу предъявлены за взяточничество в крупном размере и легализацию полученных преступным путем финансовых средств.

Прокуратура передала дело суду в начале лета 2013 года, подтверждая, что согласно обвинению должностные лица взятками получили более пяти миллионов евро. Один из обвиняемых мог получить почти миллион евро, который как взятка был предназначен для передачи другому государственному должностному лицу.

Подробнее смотрите в сюжете!