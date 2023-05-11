Видео ⟩ LTV: в деле Daimler о взяточничестве, которое длилось 10 лет, достигнуто соглашение

Через две недели Рижский городской суд в Видземском предместье объявит постановление в уголовном деле по взяточничеству Daimler. Его рассмотрение продолжается почти десять лет. В четверг, 11 мая, судье было представлено подписанное шестью обвиняемыми и прокурорами соглашение, предусматривающее признание вины обвиняемых и конкретные меры наказания, сообщает программа LTV Panorāma.
Это одно из крупнейших коррупционных дел в истории Латвии, где речь идет о взятках стоимостью более пяти миллионов евро.
Как передает LTV, согласно соглашению, которое еще предстоит утвердить суду, обвиняемые признают свою вину, возвращает определенную денежную сумму в государственный бюджет и отбывают условное лишение свободы.
В четверг, 11 мая, шесть обвиняемых, их защитники, прокурор и суд собрались на очередное судебное заседание по уголовному делу о взяточничестве Daimler. Одно из многих судебных заседаний на протяжении десяти лет.
Как поясняет передача, скорее всего, в конце этого месяца, в судебном разбирательстве может быть поставлена точка. Все обвиняемые сегодня подписали соглашение с прокуратурой, что они признают свою вину в преступном деянии.
Какое-то время назад адвокаты предложили прокурору заключить соглашение о наказании. До сих пор обвиняемые не признавали вину.
При оценке предложения прокурор заключил, что заключение соглашения возможно, если обвиняемые уплатят в государственный бюджет примерно 1,5 миллиона евро. Это часть суммы, которую образуют фигурирующие по делу взятки и легализованные преступные средства. Также соглашение о наказании предусматривает условное лишение свободы и частичную конфискацию имущества.
Ранее в судебном заседании было получено подтверждение о том, что процесс перечисления денег на государственный счет начался. При завершении перечисления денег прокурор может заключить с обвиняемыми упомянутое соглашение. Соглашение будет действительным только в том случае, если это подтвердит суд.
Уже сообщалось, что на скамье обвиняемых в этом деле находились советник экс-мэра Риги Гундара Боярса и бывший заместитель председателя совета Rīgas satiksme Леонард Тенис, другой советник Боярса, предприниматель Арманд Зейхманис и его жена Вита Зейхмане, директор зарегистрированного в Швеции предприятия Раймонд Крастиньш, а также Агрис Корошевскис и предприниматель Сергей Замберс.
Обвинения по делу предъявлены за взяточничество в крупном размере и легализацию полученных преступным путем финансовых средств.
Прокуратура передала дело суду в начале лета 2013 года, подтверждая, что согласно обвинению должностные лица взятками получили более пяти миллионов евро. Один из обвиняемых мог получить почти миллион евро, который как взятка был предназначен для передачи другому государственному должностному лицу.
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