Зеленскому не разрешили выступить с речью на финале "Евровидения"

В финале Евровидения 2022 года победили представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефания", однако EBU решил поручить организацию конкурса 2023 года от имени Украины Великобритании. В этом году "Евровидение" проходит в Ливерпуле.

В финале конкурса в субботу планируется особое посвящение Украине, и там выступят 11 украинских артистов, в том числе Kalush Orchestra. В течение вечера будут показаны видеоролики, показывающие разные уголки Украины.

Однако в EBU заявили, что "строгие правила" "Евровидения" не позволяют президенту Украины выступить с речью, поскольку "одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия".

"Этот принцип исключает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - пояснили в EBU.

Хотя просьба Зеленского разрешить выступить перед аудиторией конкурса имеет положительные намерения, ее, к сожалению, необходимо отклонить, поскольку она противоречит правилам мероприятия, добавили в союзе.

Предположительно, в своем обращении Зеленский призвал бы зрителей конкурса и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Ранее Зеленский в интервью Би-би-си признался, что предпочел бы, чтобы "Евровидение" проходило в стране ближе к Украине, куда украинцам было бы проще приехать, но все равно выразил уважение Британии, куда конкурс был перенесен из-за войны.

"Главное, что конкурс проходит, - сказал Зеленский. - Пусть люди покажут свой талант".