Видео ⟩ ВСУ, вероятно, уничтожили первый российский комплекс "Дзюдоист"

"Дзюдоист" был уничтожен под Запорожьем. Российский комплекс обнаружило одно из подразделений авиационной разведки, которое оперативно передало информацию дальше.

После этого по заданным координатам были запущены ракеты, которые с первого удара поразили комплекс и уничтожили его. По словам украинцев, это, вероятно, первый официально зафиксированный случай уничтожения такого комплекса.

До масштабного вторжения России в Украину несколько единиц такой техники были зафиксированы в оккупированных Луганской и Донецкой областях. По данным российских СМИ, этот комплекс поступил в распоряжение российских войск в 2012 году.

Видео: Предполагаемое уничтожение комплекса "Дзюдоист"

Его основным назначением является выявление, определение местоположения противника и воздействие на его радиоэлектронные средства, а также обнаружение и перекрытие технических каналов утечки информации на охраняемых объектах.

По данным Украины, потери российских войск в Украине приближаются к 200 000 военнослужащих. Исследуя информацию из открытых источников, журналисты "Медиазоны" и Русской службы "Би-би-си" верифицировали более 20 тысяч погибших в Украине россиян, из них почти две тысячи - мобилизованные. По информации самих изданий, реальные цифры потерь выше.