Звезда недели ⟩ Лева Би-2: жена из Латвии, три имени и политическая позиция

"А вот болельщики выступление "Би-2", как можно услышать, не оценили. Может быть, дело в спартаковской розе на шее музыканта. А может быть - в народной поддержке сами знаете чего", - написала Собчак, намекая на отмену концерта в Омске и скандал из-за баннера "Za президента".

Действительно, на нескольких видео слышно, что стадион неодобрительно гудит, когда музыканты выходят на сцену. Болельщики скандируют речевки. Нельзя до конца понять на этих видео, что именно разозлило болельщиков. Одну из речевок: "А ну давай *** отсюда" - можно услышать от фанатов "Зенита" в отношении команд-противников.

Но провластные СМИ и паблики поспешили уже связать это с антивоенной позицией группы. По поводу произошедшего успел высказаться Николай Басков. Он полагает, что Лева и Шура из "Би-2" получили по заслугам. "Народ России предавать нельзя!" - написал артист.

На официальной странице в Facebook появилось сообщение: "Cанкт-Петербург, спасибо! Выступили на Суперкубке и заодно сделали хорошее дело - доходы от проведения матча будут направлены на благотворительность!".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что российская группа "Би-2" отказалась выступать на фоне баннера "Za президента" и российского триколора на стадионе "Красная звезда" в Омске. Концерт был отменен за 15 минут до начала. Музыканты объяснили, что администрация не пускала зрителей в зал.

Тогда коллектив "Би-2" заявил, что придерживается концепции "без политики", а к ним на концерты приходят разные люди. После этого концерты группы отменяли в других городах России - в том числе в Петербурге.

Также летом 2022 года "Би-2" выпустили антивоенный клип на песню "Колыбельная". В нем Лева Би-2 с завязанными глазами тянет за собой череду телевизоров, а Шура Би-2 бреет головы подросткам. В пресс-релизе к клипу группа заявляет, что продолжает наблюдать за окружающей действительностью.

Галерея: Концерт "Би-2" в Латвии