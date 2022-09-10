2 сентября солисту популярной рок-группы "Би-2" Леве (Егор Бортник) исполнилось 50 лет. Рассказываем про этого артиста в рамках рубрики "Звезда недели".
Звезда недели ⟩ Лева Би-2: жена из Латвии, три имени и политическая позиция
Как Егор стал Львом
Настоящее имя артиста Егор Бортник. Как артист превратился в Леву, он рассказывал в одном из давних интервью. Как-то отец будущего музыканта - радиофизик Михаил Васильевич Бортник - получил приглашение преподавать в университете Конго. Семья переехала с ним. Однажды папа принес клык льва, с которым потом мальчишка не расставался. За это местные ребята прозвали Егора Львом. Так это имя и прижилось.
Есть еще одно имя, которым он может себя называть. В израильском паспорте он Игорь. В 1991 году, когда Егор получал документы, чиновники не могли правильно вписать имя, а потому записали его Игорем.
Вторая супруга из Латвии
Вторая супруга Егора Бортника (Лева Би-2) родом из Риги. Ася Бортника (Мельникова) родила артисту двух сыновей.
Познакомились они на гастролях в Юрмале, тогда Ася была тур-менеджером группы "Мумий Тролль". Свадьбу пара тоже сыграла в Латвии - в ресторане "36-я линия".
Ася и Лева часто гостят в Латвии, а летом 2008 года в Христорождественском кафедральном соборе при скоплении многочисленных рижских родственников и друзей они крестили своего первого сына Авива.
Политическая позиция
Группа "Би-2" не раз была замечена в политической активности. Лева и Шура родом из Минска, но концерт в Беларуси однажды понадобилось отменять дважды. Второй раз это произошло именно по политическим мотивам. Дело в том, что "Би-2" оказались в числе первых знаменитостей, высказавшихся в поддержку митингов против Александра Лукашенко.
После 24 февраля Лева Би-2, как и многие другие известные российские звезды, поставил в соцсетях черный квадрат.
Летом 2022 года "Би-2" выступили на Суперкубке РФ по футболу, за который боролись команды "Спартак" и "Зенит". Согласно информации нескольких прокремлевских Telegram-каналов, выступление коллектива сопровождалось свистом и криками болельщиков.
Матч между давними принципиальными противниками - московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" - проходил на "Газпром Арене" в Петербурге. Он закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля, которые и стали обладателями Суперкубка.
"Би-2" выступали первыми. Лева надел на выступление красно-белый шарф в фирменных цветах "Спартака". Следом выступал Александр Розенбаум с шарфом в цветах "Зенита".
"А вот болельщики выступление "Би-2", как можно услышать, не оценили. Может быть, дело в спартаковской розе на шее музыканта. А может быть - в народной поддержке сами знаете чего", - написала Собчак, намекая на отмену концерта в Омске и скандал из-за баннера "Za президента".
Действительно, на нескольких видео слышно, что стадион неодобрительно гудит, когда музыканты выходят на сцену. Болельщики скандируют речевки. Нельзя до конца понять на этих видео, что именно разозлило болельщиков. Одну из речевок: "А ну давай *** отсюда" - можно услышать от фанатов "Зенита" в отношении команд-противников.
Но провластные СМИ и паблики поспешили уже связать это с антивоенной позицией группы. По поводу произошедшего успел высказаться Николай Басков. Он полагает, что Лева и Шура из "Би-2" получили по заслугам. "Народ России предавать нельзя!" - написал артист.
На официальной странице в Facebook появилось сообщение: "Cанкт-Петербург, спасибо! Выступили на Суперкубке и заодно сделали хорошее дело - доходы от проведения матча будут направлены на благотворительность!".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что российская группа "Би-2" отказалась выступать на фоне баннера "Za президента" и российского триколора на стадионе "Красная звезда" в Омске. Концерт был отменен за 15 минут до начала. Музыканты объяснили, что администрация не пускала зрителей в зал.
Тогда коллектив "Би-2" заявил, что придерживается концепции "без политики", а к ним на концерты приходят разные люди. После этого концерты группы отменяли в других городах России - в том числе в Петербурге.
Также летом 2022 года "Би-2" выпустили антивоенный клип на песню "Колыбельная". В нем Лева Би-2 с завязанными глазами тянет за собой череду телевизоров, а Шура Би-2 бреет головы подросткам. В пресс-релизе к клипу группа заявляет, что продолжает наблюдать за окружающей действительностью.
Галерея: Концерт "Би-2" в Латвии
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!