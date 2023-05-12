Илон Маск уходит с поста гендиректора Twitter

Предприниматель Илон Маск в четверг, 11 мая, сообщил, что покинет пост генерального директора компании и уже нашел преемницу. Она приступит к своим обязанностям примерно через шесть недель. Имя нового гендиректора Маск не назвал.
Сам Маск займет должности председателя совета директоров и технического директора Twitter.
Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023
My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что глава отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым гендиректором компании Twitter.
В декабре Маск провел среди пользователей Twitter опрос о том, стоит ли ему уйти с должности главы компании. Положительных ответов было больше, и бизнесмен пообещал, что уйдет, как только найдет "кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу".
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года, после этого он возглавил компанию. Его на посту неоднократно критиковали из-за ряда спорных решений: например, массовых увольнений сотрудников, несогласных с новой политикой, попыток ввести платную верификацию - синюю галочку.
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