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Илон Маск уходит с поста гендиректора Twitter

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Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре
Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре Фото: OLIVIER DOULIERY/AFP

Предприниматель Илон Маск в четверг, 11 мая, сообщил, что покинет пост генерального директора компании и уже нашел преемницу. Она приступит к своим обязанностям примерно через шесть недель. Имя нового гендиректора Маск не назвал.

Сам Маск займет должности председателя совета директоров и технического директора Twitter.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что глава отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым гендиректором компании Twitter.

В декабре Маск провел среди пользователей Twitter опрос о том, стоит ли ему уйти с должности главы компании. Положительных ответов было больше, и бизнесмен пообещал, что уйдет, как только найдет "кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу".

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года, после этого он возглавил компанию. Его на посту неоднократно критиковали из-за ряда спорных решений: например, массовых увольнений сотрудников, несогласных с новой политикой, попыток ввести платную верификацию - синюю галочку.

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