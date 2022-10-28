Американский миллиардер Илон Маск взял под свой контроль социальную сеть Twitter и уволил ее топ-менеджеров, сообщили американские СМИ вечером в четверг, 27 октября.
"Птичка освобождена": Илон Маск купил Twitter и уволил топ-менеджеров
Маск уволил главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала, а также главного финансового директора компании и главу отдела правовой политики, доверия и безопасности, сообщают Washington Post и CNBC со ссылкой на неназванные источники.
Агравал обратился в суд, чтобы заставить Маска соблюдать условия сделки по приобретению Twitter.
Утром 28 октября Маск опубликовал твит, в котором написал, что "птица освобождена".
the bird is freed— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022
О закрытии сделки по покупке Twitter было объявлено за несколько часов до установленного судом крайнего срока для Маска, чтобы завершить приобретение соцсети за 44 миллиарда долларов.
В четверг Маск заявил, что покупает Twitter, чтобы продвигать здоровые дебаты по широкому кругу идей.
Сделка заключается, "потому что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, где можно вести дебаты о широком спектре взглядов в здоровой среде, не прибегая к насилию", - пояснил Маск в Twitter.
Маск подписал сделку о покупке Twitter в апреле, но в июле объявил, что отказывается от нее, и обвинил соцсеть в вводящих в заблуждение заявлениях о количестве поддельных аккаунтов на платформе.
В начале октября Маск выразил готовность продолжить приобретение Twitter и направил в компанию письмо с предложением завершить его.
На этой неделе Маск сигнализировал о скором завершении сделки, изменив свой профиль в Twitter на Chief Twit и опубликовав видео, на котором он прибыл в штаб-квартиру компании в Калифорнии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!