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"Птичка освобождена": Илон Маск купил Twitter и уволил топ-менеджеров

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"Птичка освобождена": Илон Маск купил Twitter и уволил топ-менеджеров
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Илон Маск
Илон Маск Фото: Reuters/ScanPix

Американский миллиардер Илон Маск взял под свой контроль социальную сеть Twitter и уволил ее топ-менеджеров, сообщили американские СМИ вечером в четверг, 27 октября.

Маск уволил главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала, а также главного финансового директора компании и главу отдела правовой политики, доверия и безопасности, сообщают Washington Post и CNBC со ссылкой на неназванные источники.

Агравал обратился в суд, чтобы заставить Маска соблюдать условия сделки по приобретению Twitter.

Утром 28 октября Маск опубликовал твит, в котором написал, что "птица освобождена".

О закрытии сделки по покупке Twitter было объявлено за несколько часов до установленного судом крайнего срока для Маска, чтобы завершить приобретение соцсети за 44 миллиарда долларов.

В четверг Маск заявил, что покупает Twitter, чтобы продвигать здоровые дебаты по широкому кругу идей.

Сделка заключается, "потому что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, где можно вести дебаты о широком спектре взглядов в здоровой среде, не прибегая к насилию", - пояснил Маск в Twitter.

Маск подписал сделку о покупке Twitter в апреле, но в июле объявил, что отказывается от нее, и обвинил соцсеть в вводящих в заблуждение заявлениях о количестве поддельных аккаунтов на платформе.

В начале октября Маск выразил готовность продолжить приобретение Twitter и направил в компанию письмо с предложением завершить его.

На этой неделе Маск сигнализировал о скором завершении сделки, изменив свой профиль в Twitter на Chief Twit и опубликовав видео, на котором он прибыл в штаб-квартиру компании в Калифорнии.

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