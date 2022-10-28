"Птичка освобождена": Илон Маск купил Twitter и уволил топ-менеджеров

Маск уволил главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала, а также главного финансового директора компании и главу отдела правовой политики, доверия и безопасности, сообщают Washington Post и CNBC со ссылкой на неназванные источники.

Агравал обратился в суд, чтобы заставить Маска соблюдать условия сделки по приобретению Twitter.

Утром 28 октября Маск опубликовал твит, в котором написал, что "птица освобождена".

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

О закрытии сделки по покупке Twitter было объявлено за несколько часов до установленного судом крайнего срока для Маска, чтобы завершить приобретение соцсети за 44 миллиарда долларов.

В четверг Маск заявил, что покупает Twitter, чтобы продвигать здоровые дебаты по широкому кругу идей.

Сделка заключается, "потому что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, где можно вести дебаты о широком спектре взглядов в здоровой среде, не прибегая к насилию", - пояснил Маск в Twitter.

Маск подписал сделку о покупке Twitter в апреле, но в июле объявил, что отказывается от нее, и обвинил соцсеть в вводящих в заблуждение заявлениях о количестве поддельных аккаунтов на платформе.

В начале октября Маск выразил готовность продолжить приобретение Twitter и направил в компанию письмо с предложением завершить его.

На этой неделе Маск сигнализировал о скором завершении сделки, изменив свой профиль в Twitter на Chief Twit и опубликовав видео, на котором он прибыл в штаб-квартиру компании в Калифорнии.