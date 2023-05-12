Видео ⟩ Блогер ради просмотров намеренно спровоцировал крушение самолета. Теперь ему грозит тюрьма

29-летний Тревор Джейкоб в декабре 2021 года опубликовал в YouTube видео авиакатастрофы, заставив зрителей думать, что случился несчастный случай. Видео набрало 2,9 миллионов просмотров.

Позднее стало известно, что инфлюенсер намеренно спровоцировал авиакатастрофу, поскольку видео было частью спонсорской сделки.

With multiple camera shots and slick editing, Trevor Jacob documented the dramatic moments when his small plane crashed into a Santa Barbara County hillside as he parachuted to safety. The only problem: it was all staged. Story: https://t.co/1VL0nztJjj pic.twitter.com/L7A6Jk5piA — KTLA (@KTLA) May 11, 2023

Теперь ему может грозить вплоть до 20 лет тюрьмы. В ноябре 2021 года Джейкоб записал видео, в котором он планировал выпрыгнуть из самолета в середине полета и заснять себя прыгающим с парашютом.

Самолет разбился в калифорнийском лесу через 35 минут после взлета. Выпрыгнув из самолета, он подошел к месту крушения и забрал камеры, находившиеся на борту.