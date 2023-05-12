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Видео ⟩ Блогер ради просмотров намеренно спровоцировал крушение самолета. Теперь ему грозит тюрьма

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: sagar_rath/"Twitter"

Пользователь YouTube из Калифорнии, США, намеренно спровоцировал авиакатастрофу, чтобы получить больше просмотров. Мужчина признал свою вину, сообщает BBC.

29-летний Тревор Джейкоб в декабре 2021 года опубликовал в YouTube видео авиакатастрофы, заставив зрителей думать, что случился несчастный случай. Видео набрало 2,9 миллионов просмотров. 

Позднее стало известно, что инфлюенсер намеренно спровоцировал авиакатастрофу, поскольку видео было частью спонсорской сделки.

Теперь ему может грозить вплоть до 20 лет тюрьмы. В ноябре 2021 года Джейкоб записал видео, в котором он планировал выпрыгнуть из самолета в середине полета и заснять себя прыгающим с парашютом.

Самолет разбился в калифорнийском лесу через 35 минут после взлета. Выпрыгнув из самолета, он подошел к месту крушения и забрал камеры, находившиеся на борту.

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