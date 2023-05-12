CNN: Украина начала "формирование" операций перед наступлением

Как поясняет CNN, формирование операций включают в себя нанесение ударов по складам боеприпасов, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам, и направлены на подготовку поля боя к контратаке.

Это обычная военная практика, подчеркивает издание. Прошлой осенью, когда Украина перешла в контрнаступление в северо-восточной части страны, оно также началось с авиаударов.

Как сообщил CNN источник в Пентагоне, эти подготовительные операции могут длиться много дней, прежде чем начнется активная фаза атаки. Такие меры также могут быть реализованы для обмана противника.

Вечером 11 мая несколько прокремлевских Telegram-каналов стали сообщать о том, что украинское контрнаступление уже началось. Минобороны России опровергло эту информацию, а Украина никаких комментариев по этому поводу не давала.

Владимир Зеленский в комментарии CNN в четверг, 11 мая отмечал, что ВСУ нужно еще время для подготовки к контрнаступлению, поскольку военные нуждаются в поставках оружия и боеприпасов с Запада.