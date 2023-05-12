Родителей в Эстонии возмутил внешний вид учительницы на праздновании 9 мая

Алина Ворончихина, учитель музыки Нарвской государственной школы Старого города, вместе со многими другими 9 мая посетила мероприятие в приграничном эстонском городе, в когда России празднуется так называемый День Победы.

В приложении TikTok широкий резонанс вызвало видео, на котором Ворончихина видна в майке с надписью "Путин х**ло".

Родители учеников школы выразили возмущение выбором одежды учительницы, однако директор учебного заведения Татьяна Салу подчеркнула, что учительница уволилась с работы по собственному желанию.

Сама Ворончихина, последний день работы которой в нарвской школе пройдет 19 мая, от публичных комментариев отказалась. Салу подчеркнула, что у педагога был трудовой договор до конца лета, но Ворончихина решила расторгнуть трудовые отношения раньше.

Многие родители и некоторые ученики отвергли довод директора о том, что учительница участвовала в мероприятии в свое свободное время. Изначально директор предложила учителю объяснить свои действия родителям, однако из-за ее увольнения в этом не будет необходимости.

Директор не уточнила, будут ли к учителю применены дисциплинарные взыскания, если она решит продолжить работу в школе. Хотя Салу подчеркнула, что каждый имеет право на выражение своего мнения, по ее мнению, Нарва - маленький город, где все друг друга знают, поэтому к другим следует "относиться с уважением".

Как сообщалось, 9 мая на стене Нарвского замка вывесили большой плакат, обращенный к Ивангороду, на котором был изображен окровавленный портрет российского диктатора Владимира Путина и надпись Putin War Criminal ("Путин военный преступник").

В свою очередь в российском Ивангороде (находится на противоположном берегу реки) был установлен большой экран, направленный в сторону Нарвы, на котором показывали празднования Дня Победы.

На набережной собрались несколько сотен желающих посмотреть, что происходит на другом берегу реки.