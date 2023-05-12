Партия Шлесерса надеется, что кандидат в президенты выступит за смену правительства Кариньша

Если не появится новый кандидат и если выдвинутый "Объединенным списком" на пост президента Улдис Пиленс выразит поддержку смене нынешнего правительства, то ЛПМ будет готова поддержать его на президентских выборах, заявил Шлесерс. "Объединенный список" в лице Пиленса является одной из трех партий в правительственной коалиции Кариньша.

Однако если "Объединенный список" считает, что действующее правительство должно продолжать работу, то партийному объединению придется своими силами достичь соглашения в коалиции в вопросе поддержки одного кандидата - Пиленса или министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, добавил лидер ЛПМ.

Политик положительно оценивает опыт Пиленса как предпринимателя. Члены фракции хотят ознакомиться с планом основателя "Объединенного списка" по развитию народного хозяйства Латвии.

Депутаты партии также хотели бы встретиться с выдвинутым "Новым Единством" кандидатом Ринкевичем и выдвинутой партией "Прогрессивные" Элиной Пинто, которую Шлесерс не знает. Политик подчеркнул: важно, чтобы в ходе дебатов кандидаты ответили на важные для общества вопросы.

Шлесерс ожидает, что кандидаты на пост президента подтвердят, что поддерживают смену правительства Кариньша. Шлесерс надеется, что еще до президентских выборов, например, "Объединенный список", ЛПМ, Союз зеленых и крестьян, "Прогрессивные" и Национальное объединение подпишут соглашение о поддержке Пиленса и плане по сформированию нового правительства после президентских выборов.

Единственное, что мешает ускоренному продвижению к формированию нового правительства, - это вопрос, "куда деть Кариньша", или какую должность следует занять Кариньшу после поста премьер-министра, заявил Шлесерс.

Как сообщалось, представленные в настоящее время в Сейме партии выдвинули трех кандидатов на пост президента: от "Объединенного списка" кандидатом выступает его основатель Пиленс, от "Прогрессивных" - эксперт по государственному управлению Пинто, а от "Нового Единства" - министр иностранных дел Ринкевич. Ни один из этих кандидатов пока не имеет явного большинства голосов для победы на выборах.