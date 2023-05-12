Кандидатура Пинто официально заявлена ​​на пост президента

Как сообщалось, представленные в настоящее время в Сейме партии выдвинули трех кандидатов на пост президента: от "Объединенного списка" кандидатом выступает его основатель Пиленс, от "Прогрессивных" - эксперт по государственному управлению Пинто, а от "Нового Единства" - министр иностранных дел Ринкевич. Ни один из этих кандидатов пока не имеет явного большинства голосов для победы на выборах.