Кандидатура Пинто официально заявлена ​​на пост президента

Партия "Прогрессивные" подала документы на официальное выдвижение кандидатуры эксперта по государственному управлению Элины Пинто на должность президента, сообщил председатель парламентской фракции партии Каспар Бришкенс.
Кандидатуру Пинто выдвинули все 10 депутатов фракции "Прогрессивных" в Сейме.
Таким образом, Пинто является третьим официально заявленным кандидатом на предстоящих президентских выборах.
Как сообщалось, представленные в настоящее время в Сейме партии выдвинули трех кандидатов на пост президента: от "Объединенного списка" кандидатом выступает его основатель Пиленс, от "Прогрессивных" - эксперт по государственному управлению Пинто, а от "Нового Единства" - министр иностранных дел Ринкевич. Ни один из этих кандидатов пока не имеет явного большинства голосов для победы на выборах.
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