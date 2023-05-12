Гревцова не поддержит кандидатуру Ринкевича на пост президента

Выдвижение Ринкевича, долгое время занимавшего пост министра иностранных дел, не удивило Гревцову, поскольку этого следовало ожидать.

Депутат выразила обеспокоенность тем, будут ли сохранены и укреплены традиционные ценности, если на посту президента будет Эдгар Ринкевич.

Она также считает, что высшие посты в страны, такие как должности президента и премьер-министра, не должны занимать представители одной партии, так как это было бы "некорректно с точки зрения демократии".

Кандидат в президенты от Объединенного списка, основатель партии, бизнесмен и архитектор Улдис Пиленс является "кандидатурой, достойной рассмотрения", поскольку он живет в Латвии и понимает проблемы экономики и регионов страны, отметила Гревцова.

Комментируя кандидатуру на пост президента от партии "Прогрессивные" Элину Пинто, Гревцова указала, что Пинто - человек с отличной репутацией и образованием, она хорошо выглядит и сможет представить себя на международной арене, но депутата смущает тот факт, что она является бывшим советником президента Эгила Левитса.

Единственный депутат, не входящий во фракции, не будет лично приглашать на переговоры ни одного кандидата. Гревцова ознакомится с общедоступной информацией, а также проведет опрос о кандидатах среди своих избирателей.

RUS TVNET уже сообщал, что на пост президента Латвии вдвинуты три кандидата - Улдис Пиленс (Объединенный список), Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и Элина Пинто ("Прогрессивные").

Также сообщалось, что действующий президент страны Эгил Левитс отказался баллотироваться на второй срок.

Выборы президента пройдут в последний день мая.