Что Европейскому Союзу делать с украинским зерном?

Польша и украинское зерно

По данным СМИ, некоторые компании, близкие к польскому правительству, разбогатели как раз благодаря этой ситуации, заявила депутат из Польши Роза Тун и Хоэнштайн. Она сообщила, что польская оппозиция поднимала этот вопрос еще в 2022 году, прогнозируя, что меры ЕС неизбежно приведут к падению цен. "Фермеры были одурачены вашими политическими приспешниками", - сказала она еврокомиссару по сельскому хозяйству Войцеховскому.

Польское правительство не инвестировало в железнодорожную инфраструктуру для перевозки зерна, заявил другой польский евродепутат Марек Белка. "Проблема - в бездействии со стороны правительства, которое интересуется проблемами фермеров только тогда, когда они начинают протестовать", - сказал он, призвав правительства "сотрудничать с ЕС, а не все время с ним спорить".

"У Польши - 4 миллиарда евро профицита в торговле с Украиной, при том, что у всего Евросоюза в целом - минус 2 миллиарда. Так вот, благодаря Польше у ЕС - плюс 2 миллиарда", - заявил еще один поляк в Европарламенте Доминик Тарчински. По его мнению, Польша таким образом "спасает Испанию, ЕС, и укрепляет свою страну", поскольку эти 4 миллиарда евро идут "польским семьям и социальным программам".

Еврокомиссия обещает действовать

Еврокомиссар Войцеховский указал, что украинские крупы не достигли традиционных рынков ЕС, таких как Италия, Португалия, Испания. "Там, где был спрос на транзит, зерно ушло, а там, где не было спроса на транзит, зерно осталось", - констатировал он. Тем не менее, по данным Брюсселя, экспорт пшеницы из Евросоюза в "наименее развитые страны" увеличился на 50 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

От имени Еврокомиссии Войцеховский пообещал облегчение дальнейшего транзита украинского зерна. Цели Брюсселя - снижение логистических затрат, улучшение координации транзита, инфраструктуры и оборудования в портах, отгрузочных терминалах и пунктах пересечения границы на "линиях солидарности".

При этом он не исключил расширения мер защиты рынка и восстановление тарифных квот для Украины на мясо птицы, яйца и сахар, но подчеркнул, что все зависит от результатов исследования, которое сейчас проводит Брюссель.