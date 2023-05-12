МОН не поддерживает реорганизацию Лиепайского университета

Как сообщалось, 28 апреля совет Лиепайского университета концептуально поддержал реорганизацию университета с Латвийским университетом, путем развития и продолжения деятельности Лиепайского университета в реализации учебных программ и научной деятельности.

В МОН заявили, что такое соглашение имело место только между двумя университетами, а министерство о нем проинформировано не было.

Министерство отмечает, что переговоры о высшем образовании в Курземе и Лиепае ведутся уже два года, при этом одной из их целей является содействие развитию города Лиепая и Курземского региона с помощью высшего образования.

Учитывая, что в Лиепайском университете наименее развиты инженерные науки и технологии, юридически интеграция планировалась с Рижским техническим университетом (РТУ), с участием ЛУ и Рижского университета им. Паула Страдиня (РУПС) в развитии направлений обучения. Однако с учетом возражений сената Лиепайского университета и ректора против такого объединения совет РТУ не поддержал решение о присоединении.

В настоящее время рассматривается возможность формирования кооперационного консорциума с РТУ, ЛУ и РУПС в сотрудничестве с Лиепайским университетом вместо его интеграции.

Как сообщили представители Лиепайского университета, в настоящее время ведутся переговоры между Липайским университетом, ЛУ, РТУ и РУПС, а также МОН, и когда будет достигнуто соглашение, общественность будет проинформирована о принятых решениях.