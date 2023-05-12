В пятницу, 12 мая, в Кандаве автомобиль протаранил цветочный магазин, выбив его дверь, сообщили очевидцы.
Полиция сообщила, что примерно в 15:30 водитель 2000 года рождения на автомобиле Renault Laguna въехал в дверь здания в Кандаве, на улице Сабилес.
По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля.
По словам очевидцев, автомобиль протаранил магазин Linda, где продаются цветы.
В аварии никто не пострадал. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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