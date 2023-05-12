Видео ⟩ Самый большой прирост сторонников у партии Шлесерса

Если бы выборы в Сейм состоялись в апреле, "Новое Единство" поддержали бы 11,1% избирателей, за ним последовал бы Союз зеленых и крестьян с поддержкой 9% избирателей, а "Латвию на первом месте", поддержали бы 7,8% респондентов.

По сравнению с мартом рейтинг "Нового Единство" немного вырос, как и Союза зеленых и крестьян, а вот "Латвия на первом месте" продемонстрировала рост более чем на два процентных пункта, опередив "Объединенный список" который имел 7,7% поддержки в апреле. Партию "Прогрессивных" готовы поддержать 7,2% избирателей.

Далее идет "Национальное объединение" с 6,2%, "Стабильности!" с 5,3% и "Согласие" с 3,5% поддержки. Остальные партии имеют более низкие рейтинги.

В апреле 25% опрошенных не знали, за кого голосовать, а 9,9% респондентов не стали бы участвовать в выборах, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS.

Если пересчитать популярность партий среди избирателей, которые на момент опроса решали, за кого голосовать, то 5% барьер преодолеют семь политических сил, которые уже представлены в парламенте.

В опросе лично и через интернет приняли участие почти 1800 граждан Латвии.