Видео ⟩ Избиение иностранца в Риге: сначала полиция отказалась возбуждать дело

В понедельник, 8 мая, полиция задержала группу из пяти человек, подозреваемых в разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, но от дальнейших комментариев в полиции отказываются.

Свидетелями избиения стали несколько прохожих, которых шокировало насилие на улице. Учитывая, что избитый иностранец не говорит по-латышски и не знаком с процедурами заполнения заявлений в полицию, за него это сделали свидетели.

На следующее утро заявление курьера было отклонено в полицейском участке, поэтому к делу подключился Латвийский центр по правам человека. Адвокат Екатерина Тумуле говорит, что полиция собирается пересмотреть действия сотрудников, отказавшихся возбудить уголовное дело.

На этот раз действия нападавших были квалифицированы по статье 78(3) Уголовного закона. Они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до десяти лет.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)