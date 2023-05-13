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Фото, видео ⟩ Авария на Таллиннском шоссе: движение полностью восстановлено

Дополнено в 15:40
rus.tvnet.lv LETA
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Около 4:35 утра в субботу, 13 мая, на мосту Гауя за Адажи произошло ДТП с участием двух грузовиков и трактора, из-за чего некоторое время было перекрыто движение по участку Таллиннского шоссе, сообщила Государственная полиция.

В результате аварии на автодороге A1 Рига - Айнажи лоб в лоб столкнулись два грузовика и трактор. По предварительной информации, пострадали три человека, двое из них госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Около 15:00 в Latvijas Valsts ceļi сообщили, что движение на месте ДТП полностью восстановлено.

Ранее Госполиция предполагала, что движение может быть закрыто весь день.

​В выходные дни, особенно в хорошую погоду, движение на Таллиннском шоссе очень интенсивное, так как рижане едут на природу, поэтому заторы на территории Адажского края случаются и тогда, когда нет дорожно-транспортных происшествий. В субботу большинство автомобилистов старались объехать место аварии прямо через Адажи, где на небольших дорогах и улицах образовались километровые пробки.

В Гаую попало топливо

В результате аварии топливо из поврежденных транспортных средств попало в Гаую. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, через несколько часов после аварии была получена информация о том, что топливо капает с моста в реку и на поверхности воды образовались пятна, которые движутся в сторону моря.

Спасатели обследовали пострадавший участок реки с помощью дрона и перетаскивают через реку боны, чтобы ограничить дальнейшую утечку топлива. На месте работают 13 спасателей с тремя автоцистернами, двумя лодками и химовозом с прицепом.

Государственная служба окружающей среды, а также самоуправление Адажского края проинформированы о происшествии, так как на пострадавшем участке реки необходимо ограничить движение лодок и рыбную ловлю.

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