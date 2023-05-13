Фото, видео ⟩ Авария на Таллиннском шоссе: движение полностью восстановлено

В результате аварии на автодороге A1 Рига - Айнажи лоб в лоб столкнулись два грузовика и трактор. По предварительной информации, пострадали три человека, двое из них госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Около 15:00 в Latvijas Valsts ceļi сообщили, что движение на месте ДТП полностью восстановлено.

Ранее Госполиция предполагала, что движение может быть закрыто весь день.

Satiksme uz Tallinas šosejas (A1, 13. km.) pāri Gaujas tiltam, atjaunota, informē @autoceli https://t.co/XaAb5IvNmj — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 13, 2023

​В выходные дни, особенно в хорошую погоду, движение на Таллиннском шоссе очень интенсивное, так как рижане едут на природу, поэтому заторы на территории Адажского края случаются и тогда, когда нет дорожно-транспортных происшествий. В субботу большинство автомобилистов старались объехать место аварии прямо через Адажи, где на небольших дорогах и улицах образовались километровые пробки.

В Гаую попало топливо

В результате аварии топливо из поврежденных транспортных средств попало в Гаую. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, через несколько часов после аварии была получена информация о том, что топливо капает с моста в реку и на поверхности воды образовались пятна, которые движутся в сторону моря.

Спасатели обследовали пострадавший участок реки с помощью дрона и перетаскивают через реку боны, чтобы ограничить дальнейшую утечку топлива. На месте работают 13 спасателей с тремя автоцистернами, двумя лодками и химовозом с прицепом.

Государственная служба окружающей среды, а также самоуправление Адажского края проинформированы о происшествии, так как на пострадавшем участке реки необходимо ограничить движение лодок и рыбную ловлю.