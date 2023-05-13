Скидки на проезд и сотни учреждений: чего ждать от Ночи музеев?

Ночь музеев ежегодно знаменует собой начало лета.

Разнообразным выбором вечерних культурных мероприятий пользуются около четверти миллиона жителей по всей стране. Число посетителей Ночи музеев с каждым годом увеличивается.

Латвийские музеи и другие организации сегодня будут принимать посетителей бесплатно.

В этом году тема Ночи музеев - созидание, что подразумевает творчество, обновление, улучшение жизни, преобразование вещей.

Наиболее активно участвовать в Ночи музеев будут музеи Видземе, Курземе, Риги и Рижского региона.

Как сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, в Ночи музеев в Риге и Рижском регионе будут участвовать 57 локаций, в регионах - 187.

В Ночь музеев билеты на поезд будут вдвое дешевле

Сегодня, когда по всей Латвии проходит Ночь музеев, билеты на поезда, которые будут находиться в пути с 18:00 до 24:00, будут продаваться с 50-процентной скидкой, сообщили агентству LЕТА в AS Pasažieru vilciens.

Скидка будет действовать на 74 рейсах. В расписании поездов соответствующие рейсы будут отмечены значком "50%" или Muzeju nakts. Скидка не суммируется с другими скидками.

Электронные билеты со скидкой можно приобрести на определенные рейсы поездов на сайте Pasažieru vilciens www.pv.lv и в мобильном приложении. Кроме того, билеты также можно приобрести в кассах. Если касса на конкретной станции закрыта, билет со скидкой оформит кондуктор в поезде.