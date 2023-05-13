Эксперт: "Я дам Чарльзу шесть лет. Он выглядит слишком уставшим"

Эксперт королевской семьи Дженни Мюррей высказала свое мнение о новом британском короле Карле III. "Поскольку Уильям выполняет свои обязанности безупречно, а его супруга всегда выглядит как королева, я не могу не задаться вопросом, сколько времени осталось до следующей коронации. Могут ли 74-летний Чарльз и 76-летняя Камилла в не самом далеком будущем решить передать корону своему сыну?" - сообщила она.

"Было всего 10:53 6 мая, а король уже выглядел очень раздраженным. Ему и его жене пришлось ждать в карете возле аббатства. Принц Уэльский и его семья задерживались, а, как известно, король терпеть не может, когда кто-то опаздывает. "Мы никогда не можем быть вовремя", - прочитали по губам Карла III.

Фото: AP/Scanpix

Именно в этот момент многие начали задаваться вопросом, как Карл III и Камилла справятся с предстоящим огромным давлением. Откровенно говоря, они оба выглядели уставшими.

Фото: AFP/SCANPIX

Смогут ли эти двое людей преклонного возраста устроить прием для важных персон со всего мира в пятницу вечером, а на следующее утро встать на рассвете, чтобы отправиться на церемонию коронации? Выражение лица говорит само за себя.