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Эксперт: "Я дам Чарльзу шесть лет. Он выглядит слишком уставшим"
Королевская семья Фото: AFP/AP/Scanpix, TVNET kolāža
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Эксперт королевской семьи Дженни Мюррей высказала свое мнение о новом британском короле Карле III. "Поскольку Уильям выполняет свои обязанности безупречно, а его супруга всегда выглядит как королева, я не могу не задаться вопросом, сколько времени осталось до следующей коронации. Могут ли 74-летний Чарльз и 76-летняя Камилла в не самом далеком будущем решить передать корону своему сыну?" - сообщила она.

"Было всего 10:53 6 мая, а король уже выглядел очень раздраженным. Ему и его жене пришлось ждать в карете возле аббатства. Принц Уэльский и его семья задерживались, а, как известно, король терпеть не может, когда кто-то опаздывает. "Мы никогда не можем быть вовремя", - прочитали по губам Карла III.

Фото: AP/Scanpix

Именно в этот момент многие начали задаваться вопросом, как Карл III и Камилла справятся с предстоящим огромным давлением. Откровенно говоря, они оба выглядели уставшими.

Фото: AFP/SCANPIX

Смогут ли эти двое людей преклонного возраста устроить прием для важных персон со всего мира в пятницу вечером, а на следующее утро встать на рассвете, чтобы отправиться на церемонию коронации? Выражение лица говорит само за себя.

Как призналась эксперт, "скоро мне исполнится 73 года, и я впервые начинаю задумываться о том, сколько я смогу выдержать, поскольку конечности становятся жесткими, а послеобеденный сон - обычным явлением. Но король уже роет ямы в лаборатории Уиттла в Кембридже, и сообщается, что королевская чета совершает визиты по всей Британии, как и мать Карла III после коронации.

Фото: AP/Scanpix

Говорят, что осенью состоится государственный визит, возможно, во Францию, а затем - и в другие страны. На Самоа в южной части Тихого океана запланирована встреча глав правительств Содружества. Также намечен королевский визит в Новую Зеландию и Австралию. По словам эксперта, путешествия в тысячи километров в таком возрасте станут для королевской четы тяжким испытанием.

Как и покойная королева, Чарльз публично заявил о том, что посвятит свою жизнь служению, и, как известно, он обладает жесткой трудовой этикой, но разница в том, что его матери, когда она была коронована, было всего 27 лет!

Галерея: Коронация королевы Елизаветы II (1953 г.)

Эксперт надеется, что король унаследовал необыкновенные гены, которые позволят ему править страной еще долгое время.

"Я не помню, чтобы королева [Елизавета] выглядела такой уставшей, как король и королева [Чарльз и Камилла] на коронации".

Королева всего за несколько дней до смерти улыбалась и приветствовала нового премьер-министра. Смог бы Чарльз сделать то же самое?" - сомневается Дженни Мюррей.

Фото: Reuters / Scanpix

Для короля и королевы эта тяжелая работа и новая роль начались слишком поздно, уверена эксперт. "Я желаю им всего наилучшего, но призываю их рассмотреть вариант "досрочного" выхода на пенсию", - говорит она.

Эксперт предлагает королевской паре планировать выполнять королевские обязанности до 80 лет, а затем передать трон принцу Уильяму, которому на тот момент исполнится 46 лет.

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