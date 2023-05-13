Видео ⟩ В России в 50 км от границы с Украиной упали два вертолета и два самолета. Подозревают диверсантов

На распространенном в соцсетях видео видно, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром вертикально падает вниз. Геолокация видео с падением вертолета позволяет предположить, что он упал в черте Клинцов или вблизи его юго-западной окраины.

По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, "чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника".

На земле, по информации Baza и Mash, пострадала женщина - ее доставили в больницу с ожогами ног.

Что стало причиной падений, пока официально неизвестно. На любительском видео падения Ми-8 виден объект, похожий на ракету, который приближается к вертолету перед взрывом. Telegram-канал также предполагает, что это была ракета от зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь".

Собеседник ТАСС рассказал, что, по предварительным данным, один из вертолетов упал из-за пожара двигателя. Что стало причиной пожара, пока не уточняется.