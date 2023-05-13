Днем 13 мая в Брянской области России разбились два военно-транспортных вертолеа Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, передает "Медуза". По данным издания газеты "Коммерсант", их могли сбить практически одновременно.
Видео ⟩ В России в 50 км от границы с Украиной упали два вертолета и два самолета. Подозревают диверсантов
На распространенном в соцсетях видео видно, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром вертикально падает вниз. Геолокация видео с падением вертолета позволяет предположить, что он упал в черте Клинцов или вблизи его юго-западной окраины.
По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, "чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника".
На земле, по информации Baza и Mash, пострадала женщина - ее доставили в больницу с ожогами ног.
Что стало причиной падений, пока официально неизвестно. На любительском видео падения Ми-8 виден объект, похожий на ракету, который приближается к вертолету перед взрывом. Telegram-канал также предполагает, что это была ракета от зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь".
Собеседник ТАСС рассказал, что, по предварительным данным, один из вертолетов упал из-за пожара двигателя. Что стало причиной пожара, пока не уточняется.
"Русская служба Би-би-си" пишет, что, судя по видео в соцсетях, вертолет был сбит. От Клинцов до украинской границы - почти 50 км. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что вертолет мог быть сбит российскими же зенитчиками.
Как пишет "Подъем", на обломках вертолета видна красная звезда, а одна из лопастей повредила забор.
Реакция
Как пишет Mash, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В Клинцовском районе введен план "Перехват" для их поиска. Власти области пока официально не сообщали о введении плана.
Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что потерпел крушение вертолет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что в результате произошедшего пострадала женщина, ее госпитализировали, было повреждено пять домовладений.
Информацию о том, что в регионе упал еще один вертолет, а также два самолета, Богомаз не прокомментировал.
По данным Telegram-канала Baza, в результате крушения вертолетов и самолетов погибли девять человек: трое членов экипажа Ми-9, трое членов экипажа второго Ми-8, двое пилотов истребителя Су-34 и пилот истребителя Су-35.
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