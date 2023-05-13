Теплый пятничный день жителей эстонского города Тарту был омрачен страшным зрелищем: в реке Эмайыги, в самом сердце города, плавал труп оленя, передает Rus.Postimees.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Видео ⟩ Жителей Тарту напугал плавающий по реке труп лося
Женщина, гулявшая в центре Тарту, заметила в реке у "Горбатого" моста труп лося.
"Я увидела труп лося с моста. Еще несколько человек тоже пришли посмотреть на это", - рассказала она.
По словам руководителя отдела городского хозяйства Тартуской мэрии Андреса Поола, городу необходимо решить проблему.
"Я впервые слышу об этом. Мы изучим ситуацию и займемся решением проблемы. Поскольку лось - крупное животное, нам, вероятно, понадобится какая-то техника, чтобы достать его из воды", - сказал он.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!