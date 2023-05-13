Видео ⟩ Жителей Тарту напугал плавающий по реке труп лося

Женщина, гулявшая в центре Тарту, заметила в реке у "Горбатого" моста труп лося.

"Я увидела труп лося с моста. Еще несколько человек тоже пришли посмотреть на это", - рассказала она.

По словам руководителя отдела городского хозяйства Тартуской мэрии Андреса Поола, городу необходимо решить проблему.

"Я впервые слышу об этом. Мы изучим ситуацию и займемся решением проблемы. Поскольку лось - крупное животное, нам, вероятно, понадобится какая-то техника, чтобы достать его из воды", - сказал он.