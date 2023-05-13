Сб, 13.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Видео ⟩ Жителей Тарту напугал плавающий по реке труп лося

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Теплый пятничный день жителей эстонского города Тарту был омрачен страшным зрелищем: в реке Эмайыги, в самом сердце города, плавал труп оленя, передает Rus.Postimees.

Женщина, гулявшая в центре Тарту, заметила в реке у "Горбатого" моста труп лося.

"Я увидела труп лося с моста. Еще несколько человек тоже пришли посмотреть на это", - рассказала она.

По словам руководителя отдела городского хозяйства Тартуской мэрии Андреса Поола, городу необходимо решить проблему.

"Я впервые слышу об этом. Мы изучим ситуацию и займемся решением проблемы. Поскольку лось - крупное животное, нам, вероятно, понадобится какая-то техника, чтобы достать его из воды", - сказал он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх