Фото ⟩ В День матери воздух прогреется до +25 градусов

День будет солнечным, местами на востоке страны и в Курземе возможен кратковременный дождь.

В Риге ожидается ясное небо и слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов на севере до +24 градусов на юге столицы.

Фото: Яркий фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе