Фото ⟩ В День матери воздух прогреется до +25 градусов

В воскресенье, 14 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +22...+25 градусов, в некоторых местах на побережье - до +18...+21 градуса, прогнозируют синоптики.
День будет солнечным, местами на востоке страны и в Курземе возможен кратковременный дождь.
Prognoze Starptautiskajai Mātes dienai!👩👧👦🌷 pic.twitter.com/8tINT3nlgK— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 13, 2023
В Риге ожидается ясное небо и слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов на севере до +24 градусов на юге столицы.
Фото: Яркий фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе
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