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Фото ⟩ В День матери воздух прогреется до +25 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, 14 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +22...+25 градусов, в некоторых местах на побережье - до +18...+21 градуса, прогнозируют синоптики.

День будет солнечным, местами на востоке страны и в Курземе возможен кратковременный дождь.

В Риге ожидается ясное небо и слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов на севере до +24 градусов на юге столицы.

Фото: Яркий фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе

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